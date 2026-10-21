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عربي-دولي

عراقجي: متمسكون بالحلول الدبلوماسية وملتزمون التوصل إلى حلّ سلمي يحفظ مصالح إيران

Lebanon 24
21-10-2026 | 07:19
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عراقجي: متمسكون بالحلول الدبلوماسية وملتزمون التوصل إلى حلّ سلمي يحفظ مصالح إيران
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تزال متمسكة بالحلول الدبلوماسية لإنهاء الصراع، لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها في حال استمرار المواجهة العسكرية.
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وفي مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الأربعاء، شدد عراقجي على التزام طهران التوصل إلى حل سلمي يحفظ مصالحها، معتبراً أن البيت الأبيض لم يُظهر حتى الآن رغبة جدية في التوصل إلى تفاهم، ما يجعل إحراز تقدم دبلوماسي في المرحلة الراهنة أمراً مستبعداً.

وكان عراقجي دعا، الإثنين، إلى معالجة الأزمات الإقليمية عبر الحوار، محمّلاً الولايات المتحدة مسؤولية التوتر وانعدام الأمن في مضيق هرمز، ومؤكداً ترحيب إيران بأي مبادرة تضمن أمن المنطقة من دون وجود قوات أجنبية.

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، عن مسؤولين إيرانيين كبار أن طهران تتريث في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وسط تقديرات بأنها تسعى إلى إضعاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسياً قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل.

وبحسب المصادر، فإن انعدام الثقة بواشنطن والمخاوف من تجدد العمليات العسكرية يدفعان إيران إلى تجنب اتفاق سريع لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أشهر، خصوصاً أن مسؤولين إيرانيين يعتقدون أن ترامب قد يلجأ إلى شن هجمات جديدة لكسر الجمود القائم.

وتعكس هذه المواقف استمرار التباعد بين واشنطن وطهران، في ظل تمسك إيران بالخيار الدبلوماسي المعلن، مقابل استعدادها لاحتمال تجدد التصعيد العسكري.
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