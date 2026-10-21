عراقجي: متمسكون بالحلول الدبلوماسية وملتزمون التوصل إلى حلّ سلمي يحفظ مصالح إيران

Advertisement

وفي مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" ، الأربعاء، شدد عراقجي على طهران التوصل إلى حل سلمي يحفظ مصالحها، معتبراً أن لم يُظهر حتى الآن رغبة جدية في التوصل إلى تفاهم، ما يجعل إحراز تقدم دبلوماسي في المرحلة الراهنة أمراً مستبعداً.وكان عراقجي دعا، الإثنين، إلى معالجة الأزمات الإقليمية عبر الحوار، محمّلاً مسؤولية التوتر وانعدام الأمن في مضيق هرمز، ومؤكداً ترحيب بأي مبادرة تضمن أمن المنطقة من دون وجود قوات أجنبية.في المقابل، نقلت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، عن مسؤولين إيرانيين كبار أن طهران تتريث في التوصل إلى اتفاق مع ، وسط تقديرات بأنها تسعى إلى إضعاف الرئيس الأميركي سياسياً قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل.وبحسب المصادر، فإن انعدام الثقة بواشنطن والمخاوف من تجدد العمليات العسكرية يدفعان إيران إلى تجنب اتفاق سريع لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أشهر، خصوصاً أن مسؤولين إيرانيين يعتقدون أن قد يلجأ إلى شن هجمات جديدة لكسر الجمود القائم.وتعكس هذه المواقف استمرار التباعد بين واشنطن وطهران، في ظل تمسك إيران بالخيار الدبلوماسي المعلن، مقابل استعدادها لاحتمال تجدد التصعيد العسكري.