في فرنسا.. "السترات الصفراء" تعطل كرة القدم

تقرر تأجيل مباراة تولوز وتروا، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم
، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا
، وفقا لما أورده موقع RMC Sport .
وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 24 تشرين الأول، قبل أن تقرر الجهات المعنية تأجيلها إلى اليوم التالي، 25 تشرين الأول، على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي تقودها حركة "السترات الصفراء".
وشهدت فرنسا خلال تشرين الأول الجاري موجة من الاضطرابات، وصفت بأنها من الأسوأ منذ سنوات، على خلفية احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات العامة
، أسفرت عن توقيف آلاف الأشخاص وتعرض متاجر للنهب والتخريب.
وفي أعقاب هذه الأحداث، فرضت السلطات حظر تجول ليليا في أجزاء من مدينة تولوز، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الأحد
.
وامتدت تداعيات الاضطرابات إلى أندية كرة القدم
، إذ أعلن ناديا أولمبيك مارسيليا وليل، الاثنين الماضي، تعرض متجريهما الرسميين للنهب خلال الاحتجاجات. (روسيا اليوم)