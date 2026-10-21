في فرنسا.. "السترات الصفراء" تعطل كرة القدم

تقرر تأجيل مباراة تولوز وتروا، ضمن منافسات الدوري الفرنسي ، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها ، وفقا لما أورده موقع RMC Sport .

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وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 24 تشرين الأول، قبل أن تقرر الجهات المعنية تأجيلها إلى اليوم التالي، 25 تشرين الأول، على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي تقودها حركة "السترات الصفراء".



وشهدت فرنسا خلال تشرين الأول الجاري موجة من الاضطرابات، وصفت بأنها من الأسوأ منذ سنوات، على خلفية احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى ، أسفرت عن توقيف آلاف الأشخاص وتعرض متاجر للنهب والتخريب.



وفي أعقاب هذه الأحداث، فرضت السلطات حظر تجول ليليا في أجزاء من مدينة تولوز، ومن المقرر أن يستمر حتى .



وامتدت تداعيات الاضطرابات إلى أندية ، إذ أعلن ناديا أولمبيك مارسيليا وليل، الاثنين الماضي، تعرض متجريهما الرسميين للنهب خلال الاحتجاجات. (روسيا اليوم)