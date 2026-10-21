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عربي-دولي

شعر بالندم... الأمير هاري يتحدّث عن مكالمته الأخيرة مع والدته قبل وفاتها

Lebanon 24
21-10-2026 | 08:42
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شعر بالندم... الأمير هاري يتحدّث عن مكالمته الأخيرة مع والدته قبل وفاتها
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كشف الأمير هاري عن ندمه بشأن الطريقة التي أدار بها المكالمة الهاتفية الأخيرة مع والدته الأميرة ديانا قبل وفاتها عام 1997، موضحاً أن تجربة الأبوة ساعدته على تجاوز الشعور بالذنب الذي لازمه لسنوات بعد رحيلها.

وفي مقابلة مع مجلة "GQ"، قال هاري إنه فقد والدته في سن مبكرة، مشيراً إلى أن المكالمة الأخيرة بينهما تمثل أحد أكبر مصادر ندمه، مضيفاً أنه لو علم أنها ستكون محادثتهما الأخيرة، لتعامل معها بصورة مختلفة.
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وأضاف أن هذه التجربة دفعته إلى مساعدة الآخرين في التعامل مع الحزن، وتشجيع من يمرون بأوقات صعبة على التمسك بالأمل وإمكانية النهوض مجدداً.

وفي حديثه عن والدته خلال جلسة عبر منصة "ماستر كلاس" تناولت موضوع الحزن، قال هاري إنه ينظر أحياناً إلى صورها ويتساءل عما كانت ستفكر فيه بشأن حياته الحالية، مؤكداً شعوره بارتباط وثيق بها.

وتطرق هاري أيضاً إلى عودته الأخيرة إلى المملكة المتحدة برفقة زوجته ميغان ماركل وطفليهما، بعد سنوات من الإقامة في كاليفورنيا، موضحاً أن رغبته في تقريب طفليه من عائلته كانت من أسباب العودة، إلى جانب التفكير في تعليمهما في بريطانيا. (ارم نيوز)
 
 
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