تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العالم أمام مفترق طرق.. الأمم المتحدة تحذر من خطر عسكري جديد

Lebanon 24
21-10-2026 | 09:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
العالم أمام مفترق طرق.. الأمم المتحدة تحذر من خطر عسكري جديد
العالم أمام مفترق طرق.. الأمم المتحدة تحذر من خطر عسكري جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذرت الأمم المتحدة من تراجع دور الإنسان في اتخاذ القرارات العسكرية، مع التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأنظمة المرتبطة بالأسلحة النووية، وسط مخاوف متزايدة من فقدان السيطرة البشرية على هذه التكنولوجيا.
Advertisement

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، أطلقت الأمم المتحدة مبادرات جديدة للتعامل مع المخاطر الناجمة عن الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي، في محاولة لوضع ضوابط تحدّ من تهديداته المحتملة للأمن الدولي.

وفي هذا السياق، حذر رئيس معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR)، روبن جيس، من أن "هامش الحكم البشري يضيق بشكل متزايد، بما في ذلك في المجال النووي"، مشيراً إلى صعوبة تحديد المرحلة التي قد تبدأ فيها الأنظمة الذكية بالعمل خارج السيطرة البشرية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بات يتغلغل في مجالات عسكرية حساسة، أبرزها أنظمة الإنذار المبكر وجمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع، ما يجعل تحديد اللحظة التي قد يفقد فيها الإنسان السيطرة على هذه الأنظمة أمراً بالغ التعقيد.

واعتبر جيس أن العالم يقف أمام مفترق طرق يستدعي تحركاً عاجلاً، رغم التحديات التي تفرضها المنافسة بين القوى الكبرى على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن المخاوف الأمنية المرتبطة بهذه التكنولوجيا بدأت تتجاوز الانقسامات الجيوسياسية، مشيراً إلى مقترح قُدم للولايات المتحدة والصين لإنشاء نظام إنذار بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي التي قد تهدد الأمن القومي.

مبادرات جديدة وضوابط للشركات

وفي إطار هذه الجهود، أنشأ معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح مركزاً للتميز في الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن، بتمويل من القوى النووية الخمس الكبرى، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

ويعتزم المعهد إطلاق منتدى دولي جديد، الخميس، يجمع ممثلين عن الحكومات والقطاعات التكنولوجية والخبراء، لبحث الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بها.

كما يعمل على إعداد إطار طوعي لتنظيم سلوك الشركات المطورة لهذه التقنيات، بهدف ضمان موثوقية الأنظمة العسكرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية التنبؤ بأدائها، والتزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ومن المقرر إجراء مشاورات مع شركات تكنولوجيا الدفاع ومطوري البرمجيات والمستثمرين، إلى جانب الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، لوضع مبادئ توجيهية للاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا.

مخاوف من وصول التكنولوجيا إلى الجماعات المسلحة

وفي موازاة ذلك، أعلن جيس إطلاق مبادرة أخرى لمعالجة مخاطر استغلال الجماعات المسلحة للذكاء الاصطناعي، محذراً من أن بعض هذه الجهات تستخدم التكنولوجيا بالفعل في التخطيط للعمليات وتنفيذها وتوفير الدعم اللوجستي.

وشدد على أن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي العسكري لم تعد تحتمل التأجيل أو التجاهل، داعياً إلى تحرك دولي مباشر لمواجهتها قبل أن تتجاوز قدرة البشر على التحكم بها.
 
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي على مفترق طرق.. القوميون يغيّرون المعادلة
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد لميلانيا ترامب: بدت حزينة وغير مرتاحة خلال كلمة زوجها أمام الأمم المتّحدة
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
1.2 مليار فقير حول العالم.. الأمم المتحدة تحذّر من تطور غير مسبوق
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر: الاستيطان يبدد حل الدولتين ووقف النار في غزة "شديد الهشاشة"
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

المجتمع المدني

الأمن القومي

الاستطلاع

بريطانيا

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:21 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-10-21
Lebanon24
16:37 | 2026-10-21
Lebanon24
16:28 | 2026-10-21
Lebanon24
16:21 | 2026-10-21
Lebanon24
16:12 | 2026-10-21
Lebanon24
16:08 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24