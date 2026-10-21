غليان المنطقة مستمر.. اتفاق تركي ليبي يثير غضب إسرائيل

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نددت ، اليوم الأربعاء، بمصادقة مجلس النواب ، الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له، على مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع ، في خطوة أثارت أيضاً اعتراضات يونانية، وسط استمرار الخلافات بشأن السيادة على المناطق البحرية وحقوق التنقيب عن موارد الطاقة في شرق .وقالت ، في بيان، إن "تركيا تسعى مجدداً إلى زعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط"، معربة عن استيائها من إقرار الاتفاقية، أمس الثلاثاء.ويأتي الموقف في ظل تصاعد التوتر بين وأنقرة، وتبادل التصريحات الحادة بين مسؤولي البلدين على خلفية خلافات تتعلق بملفات إقليمية، أبرزها والحرب في .وتُعد الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا من أبرز الملفات الخلافية في شرق المتوسط، إذ تعارضها اليونان ومصر وقبرص، معتبرةً أنها تتعارض مع مطالباتها بالحقوق البحرية في المنطقة.وفي المقابل، تتمسك تركيا بموقفها بشأن ترسيم الحدود البحرية، وسط نزاع مستمر مع اليونان، رغم عضوية البلدين في "الناتو"، بشأن مناطق النفوذ والحقوق البحرية في بحر إيجة وشرق المتوسط.وكانت مصر واليونان قد وقعتا عام 2020 اتفاقية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، تتداخل مع المناطق المشمولة بالاتفاق الليبي، ما أثار اعتراض أنقرة وعمّق الخلاف بشأن استغلال موارد الطاقة في المنطقة.