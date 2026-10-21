تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

شركات الطيران الإسرائيلية تعلّق رحلاتها إلى المغرب "حتى إشعار آخر".. ما السبب؟

Lebanon 24
21-10-2026 | 11:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
شركات الطيران الإسرائيلية تعلّق رحلاتها إلى المغرب حتى إشعار آخر.. ما السبب؟
شركات الطيران الإسرائيلية تعلّق رحلاتها إلى المغرب حتى إشعار آخر.. ما السبب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "أركياع"، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها المجدولة إلى مدينة مراكش المغربية حتى إشعار آخر، ووقف بيع التذاكر على هذا الخط، على خلفية تعقيدات مرتبطة بالمتطلبات الأمنية المفروضة على الرحلات الجوية.

Advertisement

ويأتي القرار في أعقاب تشديد الإجراءات الأمنية التي فرضها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عقب محاولة هجوم على متن رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي".

وأوضحت الشركة، في بيان، أن قرارها يعود إلى عدم وضوح الترتيبات الأمنية المطلوبة لتسيير الرحلات إلى المغرب، ولا سيما بعد فرض شرط استخدام طائرات مستأجرة بنظام "شارتر"، بدلاً من الطائرات التجارية المعتادة. وأكدت أن استئناف الرحلات يبقى مرتبطاً بحل الإشكالات الأمنية القائمة.

وامتدت تداعيات هذه الإجراءات إلى شركات طيران إسرائيلية أخرى، كانت تعتزم زيادة رحلاتها إلى المغرب خلال تشرين الثاني المقبل. فقد أوقفت شركة "يسرائير" بيع التذاكر إلى مراكش الأسبوع الماضي، فيما تراجعت شركة "إلعال" عن خططها الأولية لتسيير رحلات عبر علامتها التجارية "سان دور" في منتصف الشهر الجاري، من دون تقديم توضيحات رسمية بشأن الحجوزات والتذاكر المبيعة مسبقاً.

وفي محاولة للحفاظ على الخط الجوي، تدرس "أركياع" خيارات تشغيلية بديلة، من بينها التعاون مع شركات شريكة، تحسباً لاحتمال تعذّر تسيير رحلات إسرائيلية مباشرة إلى مراكش بموجب الترتيبات الجديدة.

مواضيع ذات صلة
هيئة الطيران المدني الإيرانية: وقف عرض تذاكر الرحلات الجوية وبيعها إلى العراق حتى إشعار آخر
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإماراتية: تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الإمارات بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية امتثالاً للعقوبات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المدني الأذربيجاني: تعليق رحلات شركات الطيران الإيرنية اعتبارا من اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 03:36:24 Lebanon 24 Lebanon 24

جهاز الأمن العام الإسرائيلي

الطيران الإسرائيلي

جهاز الأمن العام

العام الإسرائيلي

شركة الطيران

الأمن العام

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:21 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-10-21
Lebanon24
16:37 | 2026-10-21
Lebanon24
16:28 | 2026-10-21
Lebanon24
16:21 | 2026-10-21
Lebanon24
16:12 | 2026-10-21
Lebanon24
16:08 | 2026-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24