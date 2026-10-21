شركات الطيران الإسرائيلية تعلّق رحلاتها إلى المغرب "حتى إشعار آخر".. ما السبب؟

أعلنت "أركياع"، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها المجدولة إلى مدينة مراكش المغربية حتى إشعار آخر، ووقف بيع التذاكر على هذا الخط، على خلفية تعقيدات مرتبطة بالمتطلبات الأمنية المفروضة على الرحلات الجوية.

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ويأتي القرار في أعقاب تشديد الإجراءات الأمنية التي فرضها " "، عقب محاولة هجوم على متن رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي".

وأوضحت الشركة، في بيان، أن قرارها يعود إلى عدم وضوح الترتيبات الأمنية المطلوبة لتسيير الرحلات إلى ، ولا سيما بعد فرض شرط استخدام طائرات مستأجرة بنظام "شارتر"، بدلاً من الطائرات التجارية المعتادة. وأكدت أن استئناف الرحلات يبقى مرتبطاً بحل الإشكالات الأمنية القائمة.

وامتدت تداعيات هذه الإجراءات إلى شركات طيران إسرائيلية أخرى، كانت تعتزم زيادة رحلاتها إلى المغرب خلال تشرين الثاني المقبل. فقد أوقفت شركة "يسرائير" بيع التذاكر إلى مراكش الأسبوع الماضي، فيما تراجعت شركة "إلعال" عن خططها الأولية لتسيير رحلات عبر علامتها التجارية "سان دور" في منتصف الشهر الجاري، من دون تقديم توضيحات رسمية بشأن الحجوزات والتذاكر المبيعة مسبقاً.

وفي محاولة للحفاظ على الخط الجوي، تدرس "أركياع" خيارات تشغيلية بديلة، من بينها التعاون مع شركات شريكة، تحسباً لاحتمال تعذّر تسيير رحلات إسرائيلية مباشرة إلى مراكش بموجب الترتيبات الجديدة.