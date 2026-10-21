تركيا ترفع مخصصات شراء الأسلحة والدفاع بنسبة 229% في موازنة 2027

أعلن ، اليوم الأربعاء، زيادة مخصصات شراء الأسلحة والذخائر وأنظمة التسليح والمعدات الدفاعية الأخرى بنسبة 229% في موازنة عام 2027.

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وأوضح يلماز، خلال عرض مشروع موازنة الحكومة لعام 2027 أمام لجنة التخطيط والموازنة في ، أن إجمالي مخصصات الدفاع والأمن سيبلغ 3.454 تريليون ليرة تركية، أي ما يعادل 69.64 مليار دولار، بما يشمل الأموال المخصصة لصندوق دعم قطاع الدفاع.

وأشار إلى أن هذه المخصصات تمثل 12.7% من إجمالي موازنة الحكومة المركزية.