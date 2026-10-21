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عربي-دولي

تركيا ترفع مخصصات شراء الأسلحة والدفاع بنسبة 229% في موازنة 2027

Lebanon 24
21-10-2026 | 11:51
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تركيا ترفع مخصصات شراء الأسلحة والدفاع بنسبة 229% في موازنة 2027
تركيا ترفع مخصصات شراء الأسلحة والدفاع بنسبة 229% في موازنة 2027 photos 0
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أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم الأربعاء، زيادة مخصصات شراء الأسلحة والذخائر وأنظمة التسليح والمعدات الدفاعية الأخرى بنسبة 229% في موازنة عام 2027.

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وأوضح يلماز، خلال عرض مشروع موازنة الحكومة لعام 2027 أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، أن إجمالي مخصصات الدفاع والأمن سيبلغ 3.454 تريليون ليرة تركية، أي ما يعادل 69.64 مليار دولار، بما يشمل الأموال المخصصة لصندوق دعم قطاع الدفاع.

وأشار إلى أن هذه المخصصات تمثل 12.7% من إجمالي موازنة الحكومة المركزية.

 
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