محمد بن زايد ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات المنطقة

استقبل رئيس دولة الشيخ زايد آل ، الأربعاء، رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، الذي يزور البلاد رسمياً، وبحث معه سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكة بين البلدين، إلى جانب عدد من الإقليمية والدولية، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات السنغافورية، وحرصهما على توسيع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأولويات التنموية للبلدين.

وشهد اللقاء تبادل مذكرات تفاهم في مجالات التعليم العالي والصحة والطاقة، بما في ذلك فريق العمل المشترك للطاقة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في هذه القطاعات.

كما بحث الطرفان مؤتمر للمياه 2026، الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المرتبطة بالمياه، وضمان استدامة الموارد المائية.

وأكد محمد بن زايد ووونغ أهمية ترسيخ قيم الحوار والتعايش والتعاون والسلام، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المستدام، فيما أعرب رئيس الوزراء السنغافوري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى مواصلة تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بينهم ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.