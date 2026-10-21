القوات اليمنية تعلن تنفيذ 835 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

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وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن النزيلي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن العمليات نُفذت في إطار عملية "فجر اليمن"، بمشاركة الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية والراجمات ووحدات القناصة، واستهدفت تحركات الحوثيين وتجمعاتهم وتعزيزاتهم، إضافة إلى أسلحتهم وعرباتهم المدرعة ومصادر نيرانهم وتحصيناتهم وخطوط نقلهم وإمدادهم.وأضاف النزيلي أن القوات الحكومية، بدعم من الشعبية، تصدت في لتعزيزات جديدة دفعت بها جماعة الحوثي في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها، مشيرًا إلى أن المواجهات أسفرت عن إحباط تحركاتها ومنعها من تحقيق أهدافها الميدانية.وفي جبهات شمال مأرب وشرقها وغربها، أشار النزيلي إلى استمرار وحدات المدرعات والمدفعية والطيران المسيّر في استهداف تحركات الحوثيين وتحصيناتهم ومواقع أسلحتهم، بهدف الحد من قدرتهم على المناورة ونقل قواتهم وتركيزها بين مختلف محاور القتال.وأكد المتحدث العسكري استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وفقًا للخطة العملياتية، لافتًا إلى أن الاستهدافات طالت أهدافًا عسكرية وصفها بالمشروعة، بعد التحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.