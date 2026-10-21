بعد لقاء بوتين.. ويتكوف يتحدث عن إنهاء حرب أوكرانيا

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كانت "بنّاءة"، مؤكداً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
لا يزال ملتزماً بإنهاء الحرب في أوكرانيا
.
وأوضح ويتكوف، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المحادثات ستتواصل على المستوى الفني بين الولايات المتحدة
وروسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن هناك عملاً مهماً لا يزال يتعيّن إنجازه للتوصل إلى تسوية.
وجاءت تصريحات ويتكوف عقب لقائه بوتين
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث ناقش الجانبان مقترحات لإنهاء الحرب، بعد يوم من محادثات أجراها المبعوث الأميركي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوسلو.
من جهته
، أعلن الكرملين موافقة بوتين من حيث المبدأ على استئناف المباحثات الثلاثية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع.