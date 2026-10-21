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عربي-دولي

قبل الانتخابات بأيام.. إيران تفجّر خلافاً بين نتنياهو والجيش

Lebanon 24
21-10-2026 | 15:25
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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش بشأن احتمال استئناف الهجمات على إيران، قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول الجاري.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وسياسية أن الخلافات تصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين، وتركزت على توقيت العملية العسكرية ومدى ضرورتها في المرحلة الحالية، إضافة إلى موقف الولايات المتحدة من تجدد المواجهة.

وبحسب التقرير، أبدت قيادة الجيش تحفظات على شن هجوم قبل الانتخابات، خشية أن يؤثر التصعيد العسكري في مسارها أو يؤدي إلى تأجيلها، وسط مخاوف من ربط القرار العسكري بحسابات سياسية وانتخابية.

وأشارت الصحيفة إلى تباين في تقييم المعلومات الاستخباراتية، إذ يرى مسؤولون أمنيون أن نتنياهو يبالغ في تقدير الخطر الإيراني الوشيك، في حين يواصل رئيس الوزراء التحذير من تهديدات محتملة مصدرها إيران وحلفاؤها.

ورغم رفع مستوى الاستعدادات العسكرية خلال الأسابيع الماضية، أفادت التقديرات التي أوردتها الصحيفة بأن احتمال تنفيذ هجوم قبل الانتخابات تراجع، من دون استبعاد استمرار الخلاف بشأن استئناف الحرب بعد الاقتراع.
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