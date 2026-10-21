قبل الانتخابات بأيام.. إيران تفجّر خلافاً بين نتنياهو والجيش

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كشفت صحيفة "هآرتس" عن خلافات بين رئيس الوزراء وقيادة الجيش بشأن احتمال استئناف الهجمات على ، قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول الجاري.ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وسياسية أن الخلافات تصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين، وتركزت على توقيت العملية العسكرية ومدى ضرورتها في المرحلة الحالية، إضافة إلى موقف من تجدد المواجهة.وبحسب التقرير، أبدت تحفظات على شن هجوم قبل الانتخابات، خشية أن يؤثر التصعيد العسكري في مسارها أو يؤدي إلى تأجيلها، وسط مخاوف من ربط القرار العسكري بحسابات سياسية وانتخابية.وأشارت الصحيفة إلى تباين في تقييم المعلومات الاستخباراتية، إذ يرى مسؤولون أمنيون أن يبالغ في تقدير الخطر الوشيك، في حين يواصل رئيس الوزراء التحذير من تهديدات محتملة مصدرها إيران وحلفاؤها.ورغم رفع مستوى الاستعدادات العسكرية خلال الأسابيع الماضية، أفادت التقديرات التي أوردتها الصحيفة بأن احتمال تنفيذ هجوم قبل الانتخابات تراجع، من دون استبعاد استمرار الخلاف بشأن استئناف الحرب بعد الاقتراع.