مجتبى خامنئي وقاليباف يبحثان تداعيات الحرب والتحديات الاقتصادية في إيران

استقبل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، اليوم الأربعاء، رئيس الإسلامي محمد باقر قاليباف، لبحث تطورات الحرب الأميركية على والتحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه البلاد.

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وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون ، تناول اللقاء مستجدات ما وصفه مكتب خامنئي بـ"الحرب العسكرية والاقتصادية والإدراكية" التي تشنها وإسرائيل على إيران، وفق ما أوردته وكالة " ".

وشدّد الجانبان على أهمية تعزيز قدرات البلاد والحفاظ على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، مؤكدين ضرورة توثيق التعاون بين الحكومة والبرلمان لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ومتابعة الملفات المرتبطة بالشركاء الاستراتيجيين لإيران.