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عربي-دولي

مجتبى خامنئي وقاليباف يبحثان تداعيات الحرب والتحديات الاقتصادية في إيران

Lebanon 24
21-10-2026 | 12:35
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مجتبى خامنئي وقاليباف يبحثان تداعيات الحرب والتحديات الاقتصادية في إيران
مجتبى خامنئي وقاليباف يبحثان تداعيات الحرب والتحديات الاقتصادية في إيران photos 0
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استقبل المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، لبحث تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه البلاد.

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وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تناول اللقاء مستجدات ما وصفه مكتب خامنئي بـ"الحرب العسكرية والاقتصادية والإدراكية" التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وشدّد الجانبان على أهمية تعزيز قدرات البلاد والحفاظ على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، مؤكدين ضرورة توثيق التعاون بين الحكومة والبرلمان لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ومتابعة الملفات المرتبطة بالشركاء الاستراتيجيين لإيران.

 
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