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عربي-دولي

اغتيال قائد "ألوية الناصر صلاح الدين" بغارة إسرائيلية في خان يونس

Lebanon 24
21-10-2026 | 16:08
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اغتيال قائد ألوية الناصر صلاح الدين بغارة إسرائيلية في خان يونس
اغتيال قائد ألوية الناصر صلاح الدين بغارة إسرائيلية في خان يونس photos 0
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قُتل محمد دياب أبو شحادة، قائد "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء، في عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل أبو شحادة جراء الاستهداف، فيما تُعدّ "ألوية الناصر صلاح الدين" ثالث أكبر الأجنحة العسكرية التي شاركت في "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.


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