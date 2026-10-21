اغتيال قائد "ألوية الناصر صلاح الدين" بغارة إسرائيلية في خان يونس

قُتل ، قائد "ألوية "، الجناح العسكري للجان الشعبية، اليوم الأربعاء، في عملية اغتيال إسرائيلية استهدفته في منطقة المواصي بمدينة ، جنوبي .

وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل أبو شحادة جراء الاستهداف، فيما تُعدّ "ألوية الناصر " ثالث أكبر الأجنحة العسكرية التي شاركت في "الغرفة المشتركة" للفصائل المسلحة في قطاع غزة.