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عربي-دولي

السجن 4 سنوات لرئيسة حزب تونسية معارضة

Lebanon 24
21-10-2026 | 13:10
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السجن 4 سنوات لرئيسة حزب تونسية معارضة
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قضت المحكمة العسكرية في تونس بسجن ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد، لمدة أربع سنوات، إضافة إلى تغريمها 80 ألف دينار تونسي، أي نحو 25 ألف دولار.

وصدر الحكم على خلفية قضيتين تتعلقان بتدوينات منسوبة إلى الحامدي عبر موقع "فيسبوك"، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة عامين عن كل قضية، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار، أي نحو 13 ألف دولار، عن كل ملف.

وتشمل التهم المنسوبة إليها التآمر على أمن الدولة، وتحريض العسكريين على عدم طاعة الرئيس التونسي قيس سعيّد.

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