السجن 4 سنوات لرئيسة حزب تونسية معارضة

قضت في بسجن ألفة الحامدي، رئيسة الثالثة وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد، لمدة أربع سنوات، إضافة إلى تغريمها 80 ألف ، أي نحو 25 ألف دولار.

وصدر الحكم على خلفية قضيتين تتعلقان بتدوينات منسوبة إلى الحامدي " "، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة عامين عن كل قضية، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار، أي نحو 13 ألف دولار، عن كل ملف.

وتشمل التهم المنسوبة إليها التآمر على ، وتحريض العسكريين على عدم طاعة الرئيس قيس سعيّد.