الإمارات ترشّح لانا نسيبة رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة
ترشيح وزيرة الدولة لانا زكي نسيبة رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
، خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته مع نهاية العام الجاري.
وجاء الترشيح عبر رسالة وجّهها رئيس دولة الإمارات
الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان
إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن، وفق الإجراءات المعتمدة لاختيار الأمين العام
الجديد.
وأشاد محمد بن زايد بخبرة نسيبة الواسعة في العمل الدبلوماسي الدولي، وقدرتها على التعامل مع التحديات العالمية.
وشغلت نسيبة منصب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة
بين عامي 2013 و2024، كما تولّت مناصب عدة داخل المنظمة، بينها نائب رئيس
الجمعية العامة ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فضلاً عن رئاسة مجلس الأمن
مرتين خلال عضوية الإمارات
فيه بين عامي 2022 و2023.
ويواصل مجلس الأمن دراسة الترشيحات عبر جولات تصويت غير رسمية، كان آخرها في 16 تشرين الأول، تمهيداً لاختيار الأمين العام الذي سيتولى مهامه في كانون الثاني 2027.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعيّن الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن.