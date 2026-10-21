الإمارات ترشّح لانا نسيبة رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

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أعلنت دولة ترشيح وزيرة الدولة لانا زكي نسيبة رسمياً لمنصب ، خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته مع نهاية العام الجاري.وجاء الترشيح عبر رسالة وجّهها رئيس الشيخ زايد آل إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن، وفق الإجراءات المعتمدة لاختيار الجديد.وأشاد محمد بن زايد بخبرة نسيبة الواسعة في العمل الدبلوماسي الدولي، وقدرتها على التعامل مع التحديات العالمية.وشغلت نسيبة منصب المندوب الدائم للإمارات لدى بين عامي 2013 و2024، كما تولّت مناصب عدة داخل المنظمة، بينها الجمعية العامة ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فضلاً عن رئاسة مرتين خلال عضوية فيه بين عامي 2022 و2023.ويواصل مجلس الأمن دراسة الترشيحات عبر جولات تصويت غير رسمية، كان آخرها في 16 تشرين الأول، تمهيداً لاختيار الأمين العام الذي سيتولى مهامه في كانون الثاني 2027.وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعيّن الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن.