في أقرب وقت.. زيلينسكي يؤيد لقاءً مع روسيا وأميركا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأييده عقد اجتماع ثلاثي يضم أوكرانيا
وروسيا والولايات المتحدة في أقرب وقت، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وقال زيلينسكي، الأربعاء، إن كييف تبلغت موافقة موسكو
على عقد الاجتماع، مشيراً إلى أن واشنطن
اقترحت تنظيمه سريعاً، وهو ما تؤيده أوكرانيا.
وجاءت تصريحاته عقب محادثات أجراها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، استمرت نحو ثلاث ساعات، بعد لقاءات عقدها في أوسلو مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين.
وكان الكرملين قد أعلن استعداد موسكو لاستئناف المفاوضات الثلاثية في منتصف تشرين الثاني المقبل، مع تجديد الدعوة إلى وقف إطلاق النار لتسهيل المحادثات.