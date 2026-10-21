في أقرب وقت.. زيلينسكي يؤيد لقاءً مع روسيا وأميركا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأييده عقد اجتماع ثلاثي يضم وروسيا والولايات المتحدة في أقرب وقت، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.وقال زيلينسكي، الأربعاء، إن كييف تبلغت موافقة على عقد الاجتماع، مشيراً إلى أن اقترحت تنظيمه سريعاً، وهو ما تؤيده أوكرانيا.وجاءت تصريحاته عقب محادثات أجراها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع ، استمرت نحو ثلاث ساعات، بعد لقاءات عقدها في أوسلو مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين.وكان الكرملين قد أعلن استعداد موسكو لاستئناف المفاوضات الثلاثية في منتصف تشرين الثاني المقبل، مع تجديد الدعوة إلى وقف إطلاق النار لتسهيل المحادثات.