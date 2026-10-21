الخارجية الأميركية تستعد لإجلاء موظفين وعائلاتهم من سفاراتها في دول الخليج

تستعد لإجلاء موظفين دبلوماسيين وعائلاتهم من سفاراتها في الخليج وعدد من دول ، وسط مخاوف من احتمال تجدد العمليات القتالية في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة " " عن مسؤولين أميركيين.

Advertisement

وأفاد مسؤولون للوكالة بأن الخطوة تأتي في ظل تصاعد المخاوف الأمنية، ولا سيما على خلفية احتمال اندلاع مواجهات جديدة تشارك فيها جماعة " الله" (الحوثيون).

وأشار مسؤولان إلى أن إجراءات الإجلاء قد تشمل جميع موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية في وأفراد عائلاتهم.

وفي السياق، أكد مصدر لوكالة "فرانس برس" أن الأميركية أصدرت أمراً رسمياً يقضي بمغادرة جميع موظفي السفارة الأميركية في الرياض وعائلاتهم ، كما شملت التوجيهات أفراد عائلات العاملين في السفارات الأميركية بدول خليجية أخرى.

وكانت السفارة الأميركية في الرياض قد أصدرت تحذيراً أمنياً بشأن هجمات محتملة للحوثيين على المملكة، فيما فرضت قيوداً مشددة على تنقل موظفيها، تشترط الحصول على إذن خاص من رئيس البعثة لاستخدام أي مطار داخل السعودية.

بالتوازي، أصدرت الخارجية الأميركية تنبيهاً أمنياً لرعاياها في عدد من دول الشرق الأوسط، شمل الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان وقطر والأردن والعراق ولبنان، محذرة من احتمال استهداف والجماعات المتحالفة معها مصالح أميركية أو منشآت مرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها.