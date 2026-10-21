أميركا وإسرائيل أعدتا خططا لشن ضربات عسكرية جديدة على إيران.. هذا ما كشفته "نيويورك تايمز"

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أعدت وإسرائيل خططا لشن ضربات عسكرية جديدة على ، عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل، وفق ما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة.ووفق الصحيفة، تتضمن الخطط تنفيذ عملية عسكرية قصيرة ومكثفة، وسط تكثيف التدريبات المشتركة بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي، شملت طلعات جوية فوق للتدرب على مناورات هجومية.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن بيت هيغسيث ناقش مع بنيامين نتنياهو، خلال زيارة إلى هذا الأسبوع، احتمال تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران.وأشارت إلى أن الأهداف المحتملة تشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية النووية ، إضافة إلى ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة.ووفقا للتقرير، يرى مسؤولون أن جولة واسعة من الهجمات قد تزيد الضغوط على الاقتصاد ، وتدفع طهران إلى تقديم تنازلات دبلوماسية، بعد نحو 8 أشهر من الصراع.وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن عشرات المقاتلات نفذت، الاثنين، طلعة جوية وصلت خلالها إلى مناطق قريبة من الحدود الإيرانية.وأوضح الموقع أن المقاتلات قطعت مسافة تزيد على 800 ميل من إسرائيل، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي ولقائه نتنياهو في قاعدة عوفدا الجوية.ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أن الطلعة الجوية لم تكن مرتبطة بزيارة هيغسيث، وأنها جاءت في إطار جهود ردع إيران.لكن مسؤولين حذروا من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى سوء تقدير عسكري، بما قد يستدعي ردا إيرانيا ويعيد إشعال المواجهة.