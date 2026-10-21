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عربي-دولي

نتنياهو: هدفنا الإطاحة بالقيادة الإيرانية

Lebanon 24
21-10-2026 | 23:08
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نتنياهو: هدفنا الإطاحة بالقيادة الإيرانية
نتنياهو: هدفنا الإطاحة بالقيادة الإيرانية photos 0
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن الحل الوحيد للقضاء على التهديد الإيراني يتمثل في الإطاحة بالحكم في طهران.
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وقال رئيس الوزراء في تجمع انتخابي في مدينة ديمونا في جنوب إسرائيل: "أرادت إيران تدميرنا فأوقفناها، وأرادت صنع قنابل نووية فأوقفناها.. ومع ذلك، تصرّ على الاستمرار".

وتابع "لم يتعلم النظام الإيراني الدرس بعد"، مضيفاً أن المرشد الحالي مجتبى خامنئي "قرر السير على خطى والده" علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب، مشيراً إلى أنه "نزع فتيل القنبلة اليدوية، وإيران تحاول مجدداً تطوير قنابل فتاكة".

وقال نتنياهو "هناك بالتالي حل واحد لوضع حد لهذه المسألة، هو إسقاط النظام، تلك هي التوجيهات التي أعطيتها لجيش الدفاع الإسرائيلي والموساد وسائر أجهزتنا الأمنية"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الإطاحة بالقيادة الإيرانية هي هدف صريح لقوات الأمن الإسرائيلية، حيث قال : "هناك طريقة واحدة فقط لإزالة هذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد: الإطاحة بالنظام في إيران".

وقال نتنياهو إنه طالما تسعى إيران لتدمير إسرائيل، سيظل هناك تهديد وجودي. وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصفه نتنياهو ب"صديقه المقرب"، يشاركه هذا الرأي. وأكد أنهم سيقطعون "رأس الأخطبوط" وكذلك أذرعه، في إشارة إلى حركة حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

يأتي هذا بينما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، نقلاً عن مسؤولين لم يكشف هويتهم، أن طائرات مقاتلة إسرائيلية حلقت قرب المجال الجوي الإيراني الاثنين، في وقت تتهم فيه حكومة نتنياهو طهران بالتخطيط لاستفزاز ما بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" أفادت الأربعاء بأن نتانياهو أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر بوضع خطط لاستئناف الضربات ضد إيران، إلا أن ترامب عارض الفكرة.
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