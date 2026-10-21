ترامب: قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا

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أعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن نهاية الحرب الروسية صارت أقرب من أي وقت مضى، وذلك في معرض شكره للرئيس الروسي إطلاق سراح مواطن أميركي كان مسجوناً.وقال للصحافيين في : "كنت أتحدث في الأيام الماضية مع بشأن تسوية حربه مع ، وهي مسألة أعتقد أننا نقترب من حلها، بل ربما نكون الآن أقرب من أي وقت مضى".وأضاف: "نتفاوض حالياً مع بشأن أوكرانيا، وقد نكون على وشك التوصل إلى اتفاق للمرة الأولى منذ فترة طويلة"، موضحاً أنه "عندما تكون على وشك التوصل إلى اتفاق وتخوض مفاوضات بالغة الحساسية، لا تُفرض عقوبات". وأكد ترامب أن لديه "الصلاحية لفرضها في أي وقت".وسبق أن أدلى الرئيس الأميركي بتصريحات مماثلة، لكن جولات عدة من المحادثات، إلى جانب قمة عقدها مع في ولاية ألاسكا العام الماضي، لم تنجح في إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع تمسك بمطالبها.