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عربي-دولي

ترامب: قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
21-10-2026 | 23:15
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ترامب: قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية صارت أقرب من أي وقت مضى، وذلك في معرض شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق سراح مواطن أميركي كان مسجوناً.
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وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "كنت أتحدث في الأيام الماضية مع فلاديمير بوتين بشأن تسوية حربه مع أوكرانيا، وهي مسألة أعتقد أننا نقترب من حلها، بل ربما نكون الآن أقرب من أي وقت مضى".

وأضاف: "نتفاوض حالياً مع روسيا بشأن أوكرانيا، وقد نكون على وشك التوصل إلى اتفاق للمرة الأولى منذ فترة طويلة"، موضحاً أنه "عندما تكون على وشك التوصل إلى اتفاق وتخوض مفاوضات بالغة الحساسية، لا تُفرض عقوبات". وأكد ترامب أن لديه "الصلاحية لفرضها في أي وقت".

وسبق أن أدلى الرئيس الأميركي بتصريحات مماثلة، لكن جولات عدة من المحادثات، إلى جانب قمة عقدها مع بوتين في ولاية ألاسكا العام الماضي، لم تنجح في إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع تمسك موسكو بمطالبها.

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