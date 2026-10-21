ويتكوف يعلن تقدماً في المحادثات مع بوتين ويمهّد لاجتماع ثلاثي

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أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أن المحادثات التي عقدها مع كانت "بنّاءة"، مضيفاً أن "هناك عملاً مهماً" لا يزال يتعيّن القيام به، وذلك في وقت قلل فيه الكرملين من شأن المقاربات الجديدة الصادرة عن كييف والأوروبيين لإنهاء النزاع في .وقال المبعوث الأميركي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "المناقشات كانت بناءة، وستستمر بمحادثات ثلاثية بين وروسيا وأوكرانيا على المستوى الفني".وأضاف: "رغم أن هناك عملاً مهماً لا يزال يتعيّن القيام به، إلا أن الرئيس لا يزال ملتزماً بإنهاء هذه الحرب".، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تأييده عقد اجتماع ثلاثي يضم كييف وموسكو وواشنطن في أقرب وقت، وذلك عقب لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.وقال زيلينسكي للصحافيين "علمنا أن تؤيّد عقد اجتماع ثلاثي"، مضيفاً: "يقترح الجانب الأميركي تنظيم هذا الاجتماع في أقرب وقت. ونحن نؤيّد ذلك".