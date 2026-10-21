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عربي-دولي

ويتكوف يعلن تقدماً في المحادثات مع بوتين ويمهّد لاجتماع ثلاثي

Lebanon 24
21-10-2026 | 23:18
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ويتكوف يعلن تقدماً في المحادثات مع بوتين ويمهّد لاجتماع ثلاثي
ويتكوف يعلن تقدماً في المحادثات مع بوتين ويمهّد لاجتماع ثلاثي photos 0
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أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أن المحادثات التي عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت "بنّاءة"، مضيفاً أن "هناك عملاً مهماً" لا يزال يتعيّن القيام به، وذلك في وقت قلل فيه الكرملين من شأن المقاربات الجديدة الصادرة عن كييف والأوروبيين لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
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وقال المبعوث الأميركي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "المناقشات كانت بناءة، وستستمر بمحادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا على المستوى الفني".

وأضاف: "رغم أن هناك عملاً مهماً لا يزال يتعيّن القيام به، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزماً بإنهاء هذه الحرب".

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تأييده عقد اجتماع ثلاثي يضم كييف وموسكو وواشنطن في أقرب وقت، وذلك عقب لقائه المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.

وقال زيلينسكي للصحافيين "علمنا أن روسيا تؤيّد عقد اجتماع ثلاثي"، مضيفاً: "يقترح الجانب الأميركي تنظيم هذا الاجتماع في أقرب وقت. ونحن نؤيّد ذلك".
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