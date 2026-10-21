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عربي-دولي

دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران دون الكشف عن طبيعتها

Lebanon 24
21-10-2026 | 23:37
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دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران دون الكشف عن طبيعتها
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سمع دوي عدة انفجارات أمس الأربعاء في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، المطلة على مضيق هرمز، دون الكشف عن طبيعتها أو أسبابها، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية. 
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن دوي انفجارات سُمع في منطقة كاربان بمدينة سيريك، دون أن يتضح ما إذا كانت ناجمة عن هجمات أو عمليات إطلاق صواريخ.

وأضافت الوكالة أن المصادر المحلية لم تكشف بعد عن طبيعة الانفجارات، فيما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتعد هذه الانفجارات الأولى من نوعها التي يُعلن عنها في المنطقة خلال تشرين الأول ، وسط هدوء نسبي شهدته المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بشأن مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميا، بعدما عطلت إيران حركة الملاحة فيه إلى حد كبير، واشترطت حصول السفن على إذن مسبق لعبوره.

وكان المضيق يشهد، قبل اندلاع الحرب، مرور نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، فيما فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ والسفن الإيرانية، في إطار المواجهة المستمرة بين البلدين.
 
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