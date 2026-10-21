عقوبات أميركية جديدة على شركات وسفن مرتبطة بإيران

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وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان، إنه أدرج 5 أفراد و4 شركات و9 سفن على قائمة المصنفين خصيصاً والأشخاص المحظورين، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 المتعلق بالعقوبات على قطاعات من الاقتصاد .



وشملت الإجراءات شركات تعمل في الشحن والتجارة البحرية، إلى جانب أفراد وكيانات مرتبطة بشركة "كارناكيس آند كارناكيس"، فضلاً عن سفن ترفع علم بنما وأخرى ترفع علم الإمارات.



استهداف شركة محاماة أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراج أفراد وشركات وسفن جديدة على قائمة المرتبطة بإيران، بالتزامن مع إصدار تراخيص عامة تتيح تصفية بعض المعاملات المرتبطة بأشخاص وكيانات خاضعة للعقوبات.وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان، إنه أدرج 5 أفراد و4 شركات و9 سفن على قائمة المصنفين خصيصاً والأشخاص المحظورين، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 المتعلق بالعقوبات على قطاعات من الاقتصاد .وشملت الإجراءات شركات تعمل في الشحن والتجارة البحرية، إلى جانب أفراد وكيانات مرتبطة بشركة "كارناكيس آند كارناكيس"، فضلاً عن سفن ترفع علم بنما وأخرى ترفع علم الإمارات.استهداف شركة محاماة





ونص بيان صادر عن وزارة الخزانة على أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أصدرت أيضاً استدعاء إدارياً للمضي قدماً في تحقيق مع أحد البنوك اليونانية بشأن صلات محتملة بإيران. ولم يذكر البيان اسم البنك.



كما وجهت الشبكة طلبات للحصول على معلومات إلى 6 بنوك أخرى في بشأن علاقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية.



وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: "سواء كنتم تشاركون في عمليات نقل غير قانونية للنفط في عرض البحر، أو تجلسون في مكاتبكم داخل شركات المحاماة، اعلموا أننا إذا وجدناكم تدعمون النظام الإيراني، فسنصل إليكم ونفرض عليكم العقوبات".



وذكر المتحدث باسم الأميركية تومي بيجوت أن شركة "كارناكيس آند كارناكيس" قامت على مدى سنوات "بتأسيس شركات وهمية لإخفاء المالكين الحقيقيين لسفن تنقل النفط والبتروكيماويات والصلب الإيراني".



وأضاف أن الشركة أنشأت كيانات عملت كواجهات لشبكات تبيع ملايين البراميل من النفط الإيراني بهدف تحقيق منافع "لفيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك للحوثيين.



ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.



شبكة شحن لإيران وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة "كارناكيس آند كارناكيس" للمحاماة باليونان وبنما، مشيرة إلى أنها قدمت مساعدات قانونية لقطاع الشحن الإيراني لسنوات.ونص بيان صادر عن وزارة الخزانة على أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أصدرت أيضاً استدعاء إدارياً للمضي قدماً في تحقيق مع أحد البنوك اليونانية بشأن صلات محتملة بإيران. ولم يذكر البيان اسم البنك.كما وجهت الشبكة طلبات للحصول على معلومات إلى 6 بنوك أخرى في بشأن علاقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية.وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: "سواء كنتم تشاركون في عمليات نقل غير قانونية للنفط في عرض البحر، أو تجلسون في مكاتبكم داخل شركات المحاماة، اعلموا أننا إذا وجدناكم تدعمون النظام الإيراني، فسنصل إليكم ونفرض عليكم العقوبات".وذكر المتحدث باسم الأميركية تومي بيجوت أن شركة "كارناكيس آند كارناكيس" قامت على مدى سنوات "بتأسيس شركات وهمية لإخفاء المالكين الحقيقيين لسفن تنقل النفط والبتروكيماويات والصلب الإيراني".وأضاف أن الشركة أنشأت كيانات عملت كواجهات لشبكات تبيع ملايين البراميل من النفط الإيراني بهدف تحقيق منافع "لفيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك للحوثيين.ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.شبكة شحن لإيران

وشملت العقوبات أيضاً شركة "أميجوز سنغافورة"، وشركة "روكست ماريتايم للشحن والتجارة"، المسجلة في بنما، وشركة "وايلز شيبينج لاين"، ومقرها دبي. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه الشركات على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم .13902



وتضمنت القائمة الجديدة 7 سفن مرتبطة بشركة "روكست ماريتايم للشحن والتجارة"، هي "أنيموس" و"ديستني" و"فلامينجو 1" و"جلوريس" و"هارموني" و"برايد" و"برينس".



كما أدرجت الخزانة سفينتي "وايلز دايموند" و"وايلز بيرل"، وهما سفينتا دعم وتموين ترفعان علم الإمارات، وترتبطان بشركة "وايلز شيبينج لاين".



وتؤدي العقوبات الأميركية إلى تجميد الأصول والمصالح المالية للأشخاص والكيانات المدرجة الموجودة داخل أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما تحظر معظم المعاملات التي تشملهم، ما لم يسمح بها ترخيص أو استثناء قانوني.



تراخيص لتصفية المعاملات

بالتزامن مع فرض العقوبات، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إصدار ترخيصين عامين جديدين يتعلقان بإيران.



ويتيح الترخيص العام (GG) تصفية المعاملات التي تشمل شركة "كارناكيس آند كارناكيس"، فيما يسمح الترخيص العام (HH) بتصفية أنشطة محددة، وإجراء معاملات محدودة تتعلق بالسلامة والبيئة، وتفريغ الشحنات المرتبطة بأشخاص أو سفن أُدرجوا على قائمة العقوبات في 21 أكتوبر 2026.



كما أصدر المكتب الترخيص العام الروسي رقم 131 كيه، الذي يسمح ببعض المعاملات اللازمة للتفاوض بشأن بيع شركة "لوك أويل إنترناشونال"، وإبرام عقود مشروطة لإتمام الصفقة، إلى جانب أنشطة الصيانة المرتبطة بها.



وتتيح هذه التراخيص تنفيذ أنشطة محددة وفق الشروط والنطاق اللذين يحددهما كل ترخيص، ولا تعني رفع العقوبات بصورة عامة عن الجهات المعنية.