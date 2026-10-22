تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

يسبب إحساساً بالحرق.. سلاح أميركي جديد قيد الاختبار على الحدود

Lebanon 24
22-10-2026 | 01:33
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
يسبب إحساساً بالحرق.. سلاح أميركي جديد قيد الاختبار على الحدود
يسبب إحساساً بالحرق.. سلاح أميركي جديد قيد الاختبار على الحدود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حصلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية على موافقة وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار "نظام الحرمان النشط" (ADS)، وهو سلاح غير قاتل يعمل بالطاقة الموجّهة، تمهيداً لاحتمال استخدامه على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" الأربعاء.

 

ونقلت الشبكة عن مذكرة أصدرها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في أيلول الماضي أنه وافق على إجراء الاختبارات بناءً على طلب تقدّمت به وزارة الأمن الداخلي، علماً أن الطلب لم يتضمن أي تفاصيل عن طريقة استخدام السلاح أو برنامج اختباره.

 

ويطلق النظام موجات كهرومغناطيسية نحو أهداف تقع على مسافة تتجاوز نصف ميل بقليل، فتُحدث إحساساً بالحرق على الجلد، فيما وصف مسؤولون عسكريون أميركيون تأثيره، وفق التقرير، بأنه يولّد لدى المستهدف "رغبة غريزية لا تُقاوَم في الهروب من الأثر".

 

وأشارت "سي إن إن" إلى أن هذا النظام نُشر سابقاً في أفغانستان، كما طُرح استخدامه في منشآت أميركية في الخارج تضم معتقلين بتهم إرهاب، غير أنه لم يُستخدم فعلياً في أي من الحالتين.

 

وبحسب مسؤول دفاعي أميركي تحدث إلى الشبكة، تسمح مذكرة هيغسيث بإعارة منظومة واحدة من هذا السلاح بشكل مؤقت لمدة سبعة أشهر، مع إمكان أن تطلب وزارة الأمن الداخلي تمديد هذه المهلة. وتحمّل المذكرة الوزارة المسؤولية الكاملة عن "تشغيل النظام واستخدامه ووضع التكتيكات والتقنيات والإجراءات" الخاصة به، وتنص على أنه "لن يُشغَّل" من قبل عناصر البنتاغون.

 

من جهته، قال متحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية للشبكة إن الهيئة "تقيّم باستمرار التقنيات الجديدة، ولا سيما تلك التي تعزز الفعالية العملانية وتقوّي القدرات المرتبطة بمهامها".

 

مخاوف من أضرار مباشرة وغير مباشرة

ورغم أن السلاح مصنّف غير قاتل، أثار احتمال استخدامه على الحدود مع المكسيك مخاوف من أن يلحق أضراراً مباشرة أو غير مباشرة بالمستهدفين. وفي هذا السياق، قال مسؤول سابق في هيئة الجمارك وحماية الحدود لـ"سي إن إن": "حتى لو كانوا يطاردون الناس لإعادتهم نحو النهر، لا تريد أن يدخلوا إليه ويغرقوا".

 

ولفت التقرير إلى أن وزيرة الأمن الداخلي السابقة كيرستن نيلسن كانت قد رفضت عام 2018، قبيل انتخابات التجديد النصفي، استخدام هذا السلاح ضد المهاجرين. وأوضح مسؤول سابق في الوزارة مطّلع على الملف أن "المشكلة كانت في معاملة المهاجرين والمواطنين كمقاتلين أعداء"، مضيفاً أن "المعاملة غير الإنسانية تُرفض عادة".

 

وأشارت "سي إن إن" إلى أنها تواصلت مع البنتاغون للتعليق، فأحالها إلى وزارة الأمن الداخلي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
استياء أميركي من "عدم سحب السلاح" وعقوبات جديدة قيد البحث
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حصرية السلاح وهيبة الدولة أمام الاختبار
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح أميركي جديد سيدخل الخدمة.. هذه قدراته
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تمارين البطن وحدها لا تكفي لحرق الدهون
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

وزارة الأمن الداخلي

الولايات المتحدة

وزارة الدفاع

وزارة الأمن

وزير الدفاع

بيت هيغسيث

البنتاغون

أفغانستان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-22
Lebanon24
04:56 | 2026-10-22
Lebanon24
04:54 | 2026-10-22
Lebanon24
04:48 | 2026-10-22
Lebanon24
04:35 | 2026-10-22
Lebanon24
04:22 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24