تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

احتجزتا أكثر من عام ونصف.. وصول رهينتين أوروبيتين إلى بنغازي بعد تحريرهما في النيجر

Lebanon 24
22-10-2026 | 01:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
احتجزتا أكثر من عام ونصف.. وصول رهينتين أوروبيتين إلى بنغازي بعد تحريرهما في النيجر
احتجزتا أكثر من عام ونصف.. وصول رهينتين أوروبيتين إلى بنغازي بعد تحريرهما في النيجر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد مصدر في بنغازي "سكاي نيوز عربية" بأن  رهينتين نمساوية وسويسرية وصلتا إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بعد تحريرهما من الاحتجاز في النيجر الذي استمر أكثر من عام ونصف. 
Advertisement

ولفت المصدر إلى أن النمساوية إيفا لغريتزماخر والسويسرية كلوديا أبت وصلتا إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، بعد عملية قال إنها نُفذت بتدخل من نائب القائد العام للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا، صدام حفتر.

وأضاف أن العملية جاءت استجابة لمناشدات أسرتي المرأتين، مشيرا إلى أن القوات الخاصة الليبية تولت تأمين نقلهما إلى بنغازي.

وبحسب المصدر، تعمل السلطات الليبية على استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لتسليم المرأتين إلى الجهات المختصة في بلديهما.

وكانت المواطنة النمساوية، وهي في السبعينيات من عمرها، قد اختُطفت في كانون الثاني 2025 بمدينة أغاديز الصحراوية وسط النيجر، حيث كانت تقيم منذ سنوات.

ولم تكشف السلطات النمساوية عن هوية الجهة الخاطفة أو مطالبها، فيما احتُجزت المواطنة السويسرية في نيسان من العام نفسه، من دون أن تعلن الخارجية السويسرية هويتها.

وتأتي عملية الإفراج في ظل تصاعد المخاطر الأمنية بمنطقة الساحل الأفريقي، حيث تواجه النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، هجمات تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مصدرين رسميَّين ليبيَّين: تحرير رهينتين من النمسا وسويسرا بعد أكثر من 18 شهرًا في النيجر ووصولهما إلى مدينة بنغازي الليبية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدران رسميان ليبيان: تحرير رهينتين من النمسا وسويسرا بعد أكثر من 18 شهرا في النيجر ووصولهما إلى مدينة بنغازي الليبية
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تبون: أرسلنا مقاتلات إلى النيجر بعد محاولة الانقلاب
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: الحرس الرئاسي يستعيد قاعدة عسكرية كبيرة من متمردين في النيجر
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات الخاصة

بوركينا فاسو

القائد العام

سكاي نيوز

السويسرية

القاعدة

الليبية

النمسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-22
Lebanon24
04:56 | 2026-10-22
Lebanon24
04:54 | 2026-10-22
Lebanon24
04:48 | 2026-10-22
Lebanon24
04:35 | 2026-10-22
Lebanon24
04:22 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24