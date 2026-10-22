احتجزتا أكثر من عام ونصف.. وصول رهينتين أوروبيتين إلى بنغازي بعد تحريرهما في النيجر

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أفاد مصدر في بنغازي " عربية" بأن رهينتين نمساوية وسويسرية وصلتا إلى مدينة بنغازي شرقي ، بعد تحريرهما من الاحتجاز في النيجر الذي استمر أكثر من عام ونصف.ولفت المصدر إلى أن النمساوية إيفا لغريتزماخر والسويسرية كلوديا أبت وصلتا إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، بعد عملية قال إنها نُفذت بتدخل من نائب للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا، حفتر.وأضاف أن العملية جاءت استجابة لمناشدات أسرتي المرأتين، مشيرا إلى أن تولت تأمين نقلهما إلى بنغازي.وبحسب المصدر، تعمل السلطات الليبية على استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لتسليم المرأتين إلى الجهات المختصة في بلديهما.وكانت المواطنة النمساوية، وهي في السبعينيات من عمرها، قد اختُطفت في كانون الثاني 2025 بمدينة أغاديز الصحراوية وسط النيجر، حيث كانت تقيم منذ سنوات.ولم تكشف السلطات النمساوية عن هوية الجهة الخاطفة أو مطالبها، فيما احتُجزت المواطنة في نيسان من العام نفسه، من دون أن تعلن الخارجية السويسرية هويتها.وتأتي عملية الإفراج في ظل تصاعد المخاطر الأمنية بمنطقة الساحل الأفريقي، حيث تواجه النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، هجمات تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي وداعش.(سكاي نيوز)