فيدان يدافع عن الاتفاق البحري مع ليبيا: مشروع ولا مجال للنقاش

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دافع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا، مؤكداً أن أنقرة تعرف دوافع الدول المعترضة عليها، وأن الاتفاق "مشروع تماماً من الناحيتين القانونية والسياسية".
وقال فيدان، مساء الأربعاء، إن المذكرة صيغت وفق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وتقوم على المنفعة المتبادلة وتدعم السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط.
وأوضح أن أنقرة تعدّ الاتفاق سارياً منذ توقيعه عام 2019، معتبراً أن الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب الليبي يمثل "قبولاً" لا "تصديقاً"، وفق تفسير الخبراء القانونيين الأتراك.
في المقابل، جددت مصر رفضها المذكرة ووصفتها بأنها "باطلة بطلاناً مطلقاً"، معتبرة أنها تتداخل مع مصالحها في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
كما نددت إسرائيل بالخطوة الليبية، واتهمت تركيا بمحاولة زعزعة استقرار شرق المتوسط، فيما سبق لليونان أن اعترضت على الاتفاق بسبب تأثيره في ترسيم الحدود البحرية بالمنطقة.