فيدان يدافع عن الاتفاق البحري مع ليبيا: مشروع ولا مجال للنقاش

دافع هاكان فيدان عن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ، مؤكداً أن تعرف دوافع الدول المعترضة عليها، وأن الاتفاق "مشروع تماماً من الناحيتين القانونية والسياسية".

وقال فيدان، مساء الأربعاء، إن المذكرة صيغت وفق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية ، وتقوم على المنفعة المتبادلة وتدعم السلام والاستقرار في شرق .

وأوضح أن أنقرة تعدّ الاتفاق سارياً منذ توقيعه عام 2019، معتبراً أن الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب يمثل "قبولاً" لا "تصديقاً"، وفق تفسير الخبراء القانونيين .

في المقابل، جددت مصر رفضها المذكرة ووصفتها بأنها "باطلة بطلاناً مطلقاً"، معتبرة أنها تتداخل مع مصالحها في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

كما نددت بالخطوة ، واتهمت بمحاولة زعزعة استقرار شرق المتوسط، فيما سبق لليونان أن اعترضت على الاتفاق بسبب تأثيره في ترسيم الحدود البحرية بالمنطقة.