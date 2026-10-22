أثار موجة انتقادات في واشنطن.. ويتكوف يصف بوتين بـالإنساني

أثار المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف انتقادات في بعدما وصف بأنه "إنساني"، وذلك على أثر إفراج موسكو عن المواطن الأميركي ستيفن هابارد.

وفي منشور على منصة "إكس"، هاجم السيناتور توم تيليس ويتكوف قائلاً: "ما هذا يا ستيف؟ ابحث عن تعريف كلمة إنساني". في المقابل، امتنع الرئيس الأميركي عن تأييد وصف مبعوثه أو رفضه، مكتفياً بالقول: "لن أقول شيئاً في هذا الاتجاه أو ذاك".

ميدانياً، استهدفت صواريخ باليستية روسية مناطق عدة في العاصمة كييف ليل الأربعاء – الخميس، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية ومحطة لصيانة السيارات ومنشأة طبية ومطعم. وبحسب صحيفة "كييف إندبندنت"، سُجّل ما لا يقل عن 13 انفجاراً في أقل من ثماني دقائق خلال إحدى موجات القصف، نحو الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو: "في المنطقة نفسها، أصاب الحطام أيضاً مبنى سكنياً خاصاً آخر، وقد يكون هناك أشخاص عالقون تحت الأنقاض".

على الصعيد السياسي، أعلن مساعد الكرملين يوري أوشاكوف أن بوتين أبدى الأربعاء استعداده، من حيث المبدأ، لاستئناف المحادثات مع والولايات المتحدة الشهر المقبل، على أن يكون التركيز على الضمانات الأمنية لروسيا بعد انتهاء النزاع.