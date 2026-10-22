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عربي-دولي

بغياب ممثلة ملك بريطانيا.. رئيس وزراء كيبيك الجديد يؤدي اليمين

Lebanon 24
22-10-2026 | 02:38
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بغياب ممثلة ملك بريطانيا.. رئيس وزراء كيبيك الجديد يؤدي اليمين
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أمس الأربعاء تولى رسميا رئيس الوزراء الجديد في كيبيك بول سان-بيار بلاموندون وأعضاء حكومته مناصبهم، حيث أدى زعيم الحزب المؤيد لاستقلال المقاطعة الكندية ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية مراسم القَسَم، من دون يمين الولاء لملك بريطانيا تشارلز الثالث الذي غابت ممثلته في مونتريال عن الاحتفال.
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واعتبر بلاموندون الذي يرئس "الحزب الكيبيكي" أن استمرار وجود الملكية البريطانية في كيبيك "رمز متحجر لهيمنة الاستعمار البريطاني"، وجعل إلغاءه أحد محاور حملته الانتخابية.

وبناء على طلب بلاموندون، لم تحضر ممثلة ملك بريطانيا في كيبيك مانون جانوت المراسم، بل تابعتها من مكتبها وصدّقت رسميا على تعيينات أعضاء حكومة المقاطعة، وفقا لما يقتضيه القانون الكندي.

ولم يسبق أن أدى رئيس وزراء في كيبيك القَسَم من دون حضور ممثل عن الملكية البريطانية.

ولا تزال كندا عضوا في الكومنولث البريطاني، ويُعد الملك تشارلز رأس الدولة فيها. ويمثله في أوتاوا الحاكم العام، وفي المقاطعات نواب الحاكم.(أ.ف.ب)
 
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