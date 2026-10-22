بغياب ممثلة ملك بريطانيا.. رئيس وزراء كيبيك الجديد يؤدي اليمين

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أمس الأربعاء تولى رسميا رئيس الوزراء الجديد في كيبيك بول سان-بيار بلاموندون وأعضاء حكومته مناصبهم، حيث أدى زعيم الحزب المؤيد لاستقلال الكندية ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية مراسم القَسَم، من دون يمين الولاء لملك تشارلز الثالث الذي غابت ممثلته في مونتريال عن الاحتفال.واعتبر بلاموندون الذي يرئس "الحزب الكيبيكي" أن استمرار وجود الملكية في كيبيك "رمز متحجر لهيمنة الاستعمار "، وجعل إلغاءه أحد محاور حملته .وبناء على طلب بلاموندون، لم تحضر ممثلة ملك بريطانيا في كيبيك مانون جانوت المراسم، بل تابعتها من مكتبها وصدّقت رسميا على تعيينات أعضاء حكومة المقاطعة، وفقا لما يقتضيه القانون الكندي.ولم يسبق أن أدى رئيس وزراء في كيبيك القَسَم من دون حضور ممثل عن الملكية البريطانية.ولا تزال عضوا في الكومنولث البريطاني، ويُعد الملك تشارلز رأس الدولة فيها. ويمثله في أوتاوا الحاكم العام، وفي نواب الحاكم.(أ.ف.ب)