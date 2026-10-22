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عربي-دولي

ماسك يهدد الديموقراطيين... ماذا قال؟

Lebanon 24
22-10-2026 | 02:20
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ماسك يهدد الديموقراطيين... ماذا قال؟
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هدد إيلون ماسك، الحليف الملياردير للرئيس الأميركي دونالد ترامب الديموقراطيين الذين يلوحون بفتح تحقيقات بمزاعم فساد تشمل دوره داخل الحكومة الأميركية، في حال استعادتهم السيطرة على الكونغرس بعد انتخابات الشهر المقبل.
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وكتب ماسك على منصة "إكس"، تعليقا على تقرير لموقع "بوليتيكو" حول خطط الديموقراطيين للتحقيق في أنشطته في حال فوزهم بانتخابات التجديد النصفي، "من يعش بالسيف، يمت بالسيف".


كما أضاف ماسك عبر المنصة التي يستخدمها بانتظام للترويج لنظريات مؤامرة "على من يختارون خوض معارك معي يجب أن يدركوا أنني سأكشف من يحرك الخيوط فعليا، وسألاحقهم، وليس مجرد دماهم التي يستخدمونها".

من كبار ممولي الحزب الجمهوري
 
هذا ويعد ماسك، وهو أول شخص في الولايات المتحدة تصل ثروته إلى تريليون دولار، من كبار ممولي الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، كما أنه يعمل مستشارا دائما للرئيس ويستفيد من عقود حكومية عبر إمبراطوريته "سبايس إكس".

كذلك يسيطر على شركة "تيسلا" الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية.
فيما يسيطر الجمهوريون حاليا على مجلسي الشيوخ والنواب، لكن التوقعات تشير إلى احتمال استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الثالث من تشرين الثاني.

ومن شأن ذلك أن يمنح الديموقراطيين السيطرة على لجان تحقيق ذات صلاحيات واسعة، بما في ذلك القدرة على إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهاداتهم، ما يضع ماسك في مرماهم فيما يتعلق بهذه التحقيقات.

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