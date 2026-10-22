ماسك يهدد الديموقراطيين... ماذا قال؟

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وكتب على منصة "إكس"، تعليقا على تقرير لموقع "بوليتيكو" حول خطط الديموقراطيين للتحقيق في أنشطته في حال فوزهم بانتخابات التجديد النصفي، "من يعش بالسيف، يمت بالسيف".





كما أضاف ماسك عبر المنصة التي يستخدمها بانتظام للترويج لنظريات مؤامرة "على من يختارون خوض معارك معي يجب أن يدركوا أنني سأكشف من يحرك الخيوط فعليا، وسألاحقهم، وليس مجرد دماهم التي يستخدمونها".



من كبار ممولي الحزب هدد ، الحليف الملياردير للرئيس الأميركي الديموقراطيين الذين يلوحون بفتح تحقيقات بمزاعم فساد تشمل دوره داخل الحكومة الأميركية، في حال استعادتهم السيطرة على بعد انتخابات الشهر المقبل.وكتب على منصة "إكس"، تعليقا على تقرير لموقع "بوليتيكو" حول خطط الديموقراطيين للتحقيق في أنشطته في حال فوزهم بانتخابات التجديد النصفي، "من يعش بالسيف، يمت بالسيف".كما أضاف ماسك عبر المنصة التي يستخدمها بانتظام للترويج لنظريات مؤامرة "على من يختارون خوض معارك معي يجب أن يدركوا أنني سأكشف من يحرك الخيوط فعليا، وسألاحقهم، وليس مجرد دماهم التي يستخدمونها".من كبار ممولي الحزب





كذلك يسيطر على شركة "تيسلا" الرائدة في صناعة . هذا ويعد ماسك، وهو أول شخص في تصل ثروته إلى تريليون دولار، من كبار ممولي الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ، كما أنه يعمل مستشارا دائما للرئيس ويستفيد من عقود حكومية عبر إمبراطوريته "سبايس إكس".كذلك يسيطر على شركة "تيسلا" الرائدة في صناعة .

فيما يسيطر الجمهوريون حاليا على مجلسي الشيوخ والنواب، لكن التوقعات تشير إلى احتمال استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الثالث من تشرين الثاني.



ومن شأن ذلك أن يمنح الديموقراطيين السيطرة على لجان تحقيق ذات صلاحيات واسعة، بما في ذلك القدرة على إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهاداتهم، ما يضع ماسك في مرماهم فيما يتعلق بهذه التحقيقات.