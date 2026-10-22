العراق يتهم إيران بانتهاك سيادة البلاد

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اتهم مستشار رئيس الوزراء ، عبدالأمير تعيبان، بممارسة انتهاكات خطيرة بحق العراق. واعتبر أنها تعمدت انتهاك الأمن وتخريب الاقتصاد وتهريب المخدرات، وانتهاك السيادة عبر دخول شخصيات تابعة لها بشكل غير رسمي، ما جعل الحدود العراقية تشهد فوضى عارمة.وقال تعيبان في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، إن "طهران مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه العابثين".تكرار عمليات الخطففيما لفت إلى تكرار عمليات الخطف بحق عند دخولهم الأراضي في مناطق الشلامجة والشيب الحدوديتين.كما طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بتعميم الإجراءات الجديدة المتمثلة بالأتمتة والسيطرة الإلكترونية الحديثة، لتشمل جميع المنافذ الحدودية التي تربط العراق بإيران.إلى ذلك، أوضح تعيبان أن أكثر المشاكل التي يعانيها العراق هي مع الجانب الايراني، نافيا في الوقت ذاته وجود أي مشاكل مع الجانب الأردني أو أو السعودي.هذا وشدد على أن واحدة من أهم المشاكل التي يعانيها العراق من إيران تتمثل في "المخدرات والعملات النقدية المزورة"، والتي تتسبب بأضرار كبيرة للسوق والاقتصاد العراقي التي تفوق أضرارها ما تسبب به تنظيم داعش".ومنذ انتخابه رئيساً للوزراء قبل أشهر سعى الزيدي إلى الحفاظ على علاقات متوازنة بين بغداد من جهة وطهران وواشنطن من جهة أخرى.كما عمد إلى حصر سلاح الفصائل في يد الدولة، رغم علاقة بعض تلك المجموعات الوثيقة بالجانب ، وقد تجاوب بعضها مع تلك المساعي فيما امتنعت مجموعات أخرى.