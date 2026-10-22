تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العراق يتهم إيران بانتهاك سيادة البلاد

Lebanon 24
22-10-2026 | 03:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
العراق يتهم إيران بانتهاك سيادة البلاد
العراق يتهم إيران بانتهاك سيادة البلاد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتهم مستشار رئيس الوزراء العراقي، عبدالأمير تعيبان، إيران بممارسة انتهاكات خطيرة بحق العراق. واعتبر أنها تعمدت انتهاك الأمن وتخريب الاقتصاد وتهريب المخدرات، وانتهاك السيادة العراقية عبر دخول شخصيات تابعة لها بشكل غير رسمي، ما جعل الحدود العراقية تشهد فوضى عارمة.
Advertisement
وقال تعيبان في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، إن "طهران مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه العابثين".

تكرار عمليات الخطف
فيما لفت إلى تكرار عمليات الخطف بحق العراقيين عند دخولهم الأراضي الإيرانية في مناطق الشلامجة والشيب الحدوديتين.

كما طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بتعميم الإجراءات الجديدة المتمثلة بالأتمتة والسيطرة الإلكترونية الحديثة، لتشمل جميع المنافذ الحدودية التي تربط العراق بإيران.
إلى ذلك، أوضح تعيبان أن أكثر المشاكل التي يعانيها العراق هي مع الجانب الايراني، نافيا في الوقت ذاته وجود أي مشاكل مع الجانب الأردني أو التركي أو السعودي.

هذا وشدد على أن واحدة من أهم المشاكل التي يعانيها العراق من إيران تتمثل في "المخدرات والعملات النقدية المزورة"، والتي تتسبب بأضرار كبيرة للسوق والاقتصاد العراقي التي تفوق أضرارها ما تسبب به تنظيم داعش".

ومنذ انتخابه رئيساً للوزراء قبل أشهر سعى الزيدي إلى الحفاظ على علاقات متوازنة بين بغداد من جهة وطهران وواشنطن من جهة أخرى.

كما عمد إلى حصر سلاح الفصائل في يد الدولة، رغم علاقة بعض تلك المجموعات الوثيقة بالجانب الإيراني، وقد تجاوب بعضها مع تلك المساعي فيما امتنعت مجموعات أخرى.
مواضيع ذات صلة
الزيدي يعلن بدء "مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق" بعد انسحاب قوات التحالف
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
توم برّاك: إعادة أنقرة معسكر بعشيقة - زليكان لبغداد تعزز سيادة العراق وأمن تركيا
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير دولة قطر: قطر تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندين تجدد اعتداءات إيران على الأردن ونعتبرها انتهاكا لسيادته وخرقا للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24

العراقيين

الإيرانية

الإيراني

العراقية

العراقي

واشنطن

التركي

عراقية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-22
Lebanon24
04:56 | 2026-10-22
Lebanon24
04:54 | 2026-10-22
Lebanon24
04:48 | 2026-10-22
Lebanon24
04:35 | 2026-10-22
Lebanon24
04:22 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24