بعد مشادة في البيت الأبيض.. ترامب يستبعد أحد المراسلين من طائرته الرئاسية

استبعد فريق الاتصالات التابع للرئيس الأميركي مراسل صحيفة "ذي إندبندنت" في أندرو فاينبرغ من مجموعة الصحافيين المرافقين للرئيس في رحلته إلى ولاية آيوا الخميس، حيث يشارك في تجمع انتخابي، وذلك بعد يوم واحد من مشادة بينهما داخل المكتب البيضاوي.

وتلقّى فاينبرغ مساء الأربعاء إشعاراً من المكتب الصحافي في البيت الأبيض يبلغه بأنه "لن يكون ممثل الصحافة المكتوبة في رحلة الغد"، رغم أن دوره في جدول المناوبة كان قد تأكد قبل أيام، واكتفت الرسالة بعبارة: "شكراً على تفهمك".

وجاء القرار بعدما وبّخ المراسل داخل المكتب البيضاوي إثر محاولته طرح أسئلة لم ترق للرئيس، إذ طلب منه أن "يكون حذراً"، ووصفه بأنه "شخص مريض"، مضيفاً: "أعتقد فعلاً أن هناك خللاً ما فيك". كما وصفه حساب رسمي تابع للبيت الأبيض على منصة "إكس" بـ"الأحمق المنغولي"، فيما نعته جي دي فانس عبر حسابه الحكومي الرسمي بـ"المعتوه".

"هذا انتقام"

وأعربت رابطة مراسلي البيت الأبيض عن "اعتراضها الشديد على قرار تقييد تغطية صحافي لمجرد أن الرئيس لم تعجبه أسئلته"، وقالت رئيستها جاكي هاينريش، التي تعمل في قناة "فوكس نيوز"، إن "هذا انتقام"، مؤكدة أن "حق في صحافة مستقلة يتوقف على قدرة المراسلين على أداء عملهم من دون خوف من أن يؤدي تحدي الرئيس إلى قطع وصولهم".

وأشار التقرير إلى أن "ذي إندبندنت" هي ثالث وسيلة إعلامية على الأقل تُستبعد من الطائرة الرئاسية خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تصاعد القيود على وصول ، ودعوى قضائية بارزة تسعى إلى إلغاء ما وصفه ترامب بـ"حظر" ثلاث مؤسسات إعلامية أخرى.

وكان قاضٍ فيدرالي قد أمر الإدارة بإعادة البطاقات الصحافية لصحافيين من " إن" و"بوليتيكو" و"إم إس ناو"، معتبراً أن قرار حظرهم ينتهك على الأرجح التعديلين الأول والخامس من الدستور الأميركي. غير أن مراسلي "سي إن إن" و"بوليتيكو" لا يزالون ممنوعين من ركوب الطائرة الرئاسية في الأيام المخصصة لمؤسساتهم ضمن مناوبة التغطية.

وتحاول الإدارة التمييز بين إبعاد الصحافيين من البيت الأبيض، وهو ما رفضه ، وبين التغطية المرافقة على متن الطائرة الرئاسية. وفي مقابلة مع مجلة "تايم"، نفى ترامب أن يكون قد خالف أمر المحكمة، فيما قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ إن إعادة البطاقات الصحافية "تختلف عن السماح للمجموعة الصحافية بدخول الفعاليات في المكتب البيضاوي أو على متن الطائرة الرئاسية". وكان البيت الأبيض قد أبلغ الصحيفة سابقاً أن السفر على متن الطائرة الرئاسية "امتياز وليس حقاً"، واصفاً ترامب بأنه "الرئيس الأكثر انفتاحاً على الصحافة في التاريخ الأميركي".

هجوم جديد على الصحافيين

والأربعاء، وقبل توجهه إلى تجمع انتخابي في ساوث كارولينا، هاجم ترامب مجدداً صحافيين طرحوا عليه أسئلة خارج البيت الأبيض، إذ قال لمراسلة "سي إن إن" كايتلن كولينز: "أنتِ لا تعرفين عمّا تتحدثين. أنتِ شخص ذو معدل ذكاء منخفض، أنتِ غبية، وتعملين لدى سي إن إن"، كما وصف مراسلاً لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأنه "شخص غبي".

وكان القاضي الفيدرالي تيموثي كيلي، المعيّن من قبل ترامب، قد خلص الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس انتهك القانون على الأرجح بسحب البطاقات الصحافية، وكتب في قراره أن تصريحات ترامب العلنية تُظهر بوضوح أنه استهدف هذه المؤسسات بسبب تغطيتها لا لدواعٍ أمنية، معتبراً أن ذلك "تمييز غير قانوني على أساس وجهة النظر". واستأنفت الإدارة القرار خلال أقل من 24 ساعة، فيما تؤكد وزارة العدل أن الحظر جاء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهي حجة لم يطرحها ترامب نفسه، ولم يثرها المكتب الصحافي إلا بعد رفع الدعوى.

ومن المقرر أن يشارك ترامب الخميس في تجمع انتخابي في مدينة سيوكس سيتي بولاية آيوا لدعم المرشحة لمجلس الشيوخ آشلي هينسون والمرشح لمنصب الحاكم زاك لان ومرشحين جمهوريين آخرين.