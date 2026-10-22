تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد مشادة في البيت الأبيض.. ترامب يستبعد أحد المراسلين من طائرته الرئاسية

Lebanon 24
22-10-2026 | 03:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد مشادة في البيت الأبيض.. ترامب يستبعد أحد المراسلين من طائرته الرئاسية
بعد مشادة في البيت الأبيض.. ترامب يستبعد أحد المراسلين من طائرته الرئاسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

استبعد فريق الاتصالات التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب مراسل صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية في البيت الأبيض أندرو فاينبرغ من مجموعة الصحافيين المرافقين للرئيس في رحلته إلى ولاية آيوا الخميس، حيث يشارك في تجمع انتخابي، وذلك بعد يوم واحد من مشادة بينهما داخل المكتب البيضاوي.

وتلقّى فاينبرغ مساء الأربعاء إشعاراً من المكتب الصحافي في البيت الأبيض يبلغه بأنه "لن يكون ممثل الصحافة المكتوبة في رحلة الغد"، رغم أن دوره في جدول المناوبة كان قد تأكد قبل أيام، واكتفت الرسالة بعبارة: "شكراً على تفهمك".

وجاء القرار بعدما وبّخ ترامب المراسل داخل المكتب البيضاوي إثر محاولته طرح أسئلة لم ترق للرئيس، إذ طلب منه أن "يكون حذراً"، ووصفه بأنه "شخص مريض"، مضيفاً: "أعتقد فعلاً أن هناك خللاً ما فيك". كما وصفه حساب رسمي تابع للبيت الأبيض على منصة "إكس" بـ"الأحمق المنغولي"، فيما نعته نائب الرئيس جي دي فانس عبر حسابه الحكومي الرسمي بـ"المعتوه".

"هذا انتقام"

وأعربت رابطة مراسلي البيت الأبيض عن "اعتراضها الشديد على قرار تقييد تغطية صحافي لمجرد أن الرئيس لم تعجبه أسئلته"، وقالت رئيستها جاكي هاينريش، التي تعمل في قناة "فوكس نيوز"، إن "هذا انتقام"، مؤكدة أن "حق الأميركيين في صحافة مستقلة يتوقف على قدرة المراسلين على أداء عملهم من دون خوف من أن يؤدي تحدي الرئيس إلى قطع وصولهم".

وأشار التقرير إلى أن "ذي إندبندنت" هي ثالث وسيلة إعلامية على الأقل تُستبعد من الطائرة الرئاسية خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تصاعد القيود على وصول وسائل الإعلام، ودعوى قضائية بارزة تسعى إلى إلغاء ما وصفه ترامب بـ"حظر" ثلاث مؤسسات إعلامية أخرى.

وكان قاضٍ فيدرالي قد أمر الإدارة بإعادة البطاقات الصحافية لصحافيين من "سي إن إن" و"بوليتيكو" و"إم إس ناو"، معتبراً أن قرار حظرهم ينتهك على الأرجح التعديلين الأول والخامس من الدستور الأميركي. غير أن مراسلي "سي إن إن" و"بوليتيكو" لا يزالون ممنوعين من ركوب الطائرة الرئاسية في الأيام المخصصة لمؤسساتهم ضمن مناوبة التغطية.

وتحاول الإدارة التمييز بين إبعاد الصحافيين من البيت الأبيض، وهو ما رفضه القضاء، وبين التغطية المرافقة على متن الطائرة الرئاسية. وفي مقابلة مع مجلة "تايم"، نفى ترامب أن يكون قد خالف أمر المحكمة، فيما قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ إن إعادة البطاقات الصحافية "تختلف عن السماح للمجموعة الصحافية بدخول الفعاليات في المكتب البيضاوي أو على متن الطائرة الرئاسية". وكان البيت الأبيض قد أبلغ الصحيفة سابقاً أن السفر على متن الطائرة الرئاسية "امتياز وليس حقاً"، واصفاً ترامب بأنه "الرئيس الأكثر انفتاحاً على الصحافة في التاريخ الأميركي".

هجوم جديد على الصحافيين

والأربعاء، وقبل توجهه إلى تجمع انتخابي في ساوث كارولينا، هاجم ترامب مجدداً صحافيين طرحوا عليه أسئلة خارج البيت الأبيض، إذ قال لمراسلة "سي إن إن" كايتلن كولينز: "أنتِ لا تعرفين عمّا تتحدثين. أنتِ شخص ذو معدل ذكاء منخفض، أنتِ غبية، وتعملين لدى سي إن إن"، كما وصف مراسلاً لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأنه "شخص غبي".

وكان القاضي الفيدرالي تيموثي كيلي، المعيّن من قبل ترامب، قد خلص الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس انتهك القانون على الأرجح بسحب البطاقات الصحافية، وكتب في قراره أن تصريحات ترامب العلنية تُظهر بوضوح أنه استهدف هذه المؤسسات بسبب تغطيتها لا لدواعٍ أمنية، معتبراً أن ذلك "تمييز غير قانوني على أساس وجهة النظر". واستأنفت الإدارة القرار خلال أقل من 24 ساعة، فيما تؤكد وزارة العدل أن الحظر جاء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهي حجة لم يطرحها ترامب نفسه، ولم يثرها المكتب الصحافي إلا بعد رفع الدعوى.

ومن المقرر أن يشارك ترامب الخميس في تجمع انتخابي في مدينة سيوكس سيتي بولاية آيوا لدعم المرشحة لمجلس الشيوخ آشلي هينسون والمرشح لمنصب الحاكم زاك لان ومرشحين جمهوريين آخرين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مشادة.. رجل يحاول دهس مراسل أثناء التصوير!
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسلو CNN وMS NOW وبوليتيكو يمنعون من دخول البيت الأبيض رغم قرار قضائي يسمح لهم بالدخول
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة مراسلي البيت الأبيض تطالب ترامب برفع الحظر المفروض على الصحافيين فورًا
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"من الأفضل أن تكون حذرًا".. مواجهة كلامية بين ترامب ومراسل صحفي في البيت الأبيض (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

البيت الأبيض

نائب الرئيس

البريطانية

الأميركيين

البريطاني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-22
Lebanon24
04:56 | 2026-10-22
Lebanon24
04:54 | 2026-10-22
Lebanon24
04:48 | 2026-10-22
Lebanon24
04:35 | 2026-10-22
Lebanon24
04:22 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24