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عربي-دولي

روسيا تعلن إسقاط أكثر من 800 مسيّرة الليلة الماضية

Lebanon 24
22-10-2026 | 04:48
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روسيا تعلن إسقاط أكثر من 800 مسيّرة الليلة الماضية
روسيا تعلن إسقاط أكثر من 800 مسيّرة الليلة الماضية photos 0
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أعلنت موسكو، إسقاط 808 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل، غداة مباحثات أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبورغ مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 808 طائرات مسيّرة أوكرانية" خلال الليلة الماضية، فوق نحو 20 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بحسب "فرانس برس".

وفي وقت سابق، أفاد شهود بسقوط صواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح الخميس، فيما أطلقت أوكرانيا مئات الطائرات المسيّرة باتجاه موسكو خلال الليل.

ويواصل الطرفان تبادل الهجمات المكثفة رغم أحدث مساعي الوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب.

وذكرت سلطات كييف أن الضربات الروسية أسفرت عن إصابة 15 شخصًا وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية لجسر فوق نهر دنيبرو؛ ما أدى أيضًا إلى تقييد حركة المرور في الموقع.
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