روسيا تعلن إسقاط أكثر من 800 مسيّرة الليلة الماضية

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أعلنت ، إسقاط 808 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل، غداة مباحثات أجراها في سانت بطرسبورغ مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب في .وقالت ، في بيان، إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 808 طائرات مسيّرة أوكرانية" خلال الليلة الماضية، فوق نحو 20 منطقة روسية وشبه القرم التي ضمتها موسكو، بحسب "فرانس برس".وفي وقت سابق، أفاد شهود بسقوط صواريخ على العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح الخميس، فيما أطلقت أوكرانيا مئات الطائرات المسيّرة باتجاه موسكو خلال الليل.ويواصل الطرفان تبادل الهجمات المكثفة رغم أحدث مساعي الوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب.وذكرت سلطات كييف أن الضربات الروسية أسفرت عن إصابة 15 شخصًا وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية لجسر فوق نهر دنيبرو؛ ما أدى أيضًا إلى تقييد حركة المرور في الموقع.