هل أوقف البيت الأبيض هجوماً إسرائيلياً على إيران؟ نتنياهو يعلّق

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو صحة تقرير إعلامي تحدث عن تدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب
لمنع إسرائيل
من تنفيذ هجوم على إيران
، واصفاً التقرير بأنه "منحاز".
وجاء نفي نتنياهو رداً على تقارير تناولت وجود خلافات بين واشنطن
وتل أبيب بشأن توقيت عملية عسكرية محتملة ضد إيران، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن نتنياهو خطط لشن هجوم واسع على إيران في العاشر من تشرين الأول، يتضمن حملة جوية تستمر عدة أيام وتستهدف منشآت نووية وبنى تحتية، قبل أن يتدخل ترامب
لوقف العملية.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية
عن نتنياهو قوله إن ضرب المنشآت النووية الإيرانية
وحده لا يكفي ما دام النظام الإيراني
قائماً، معتبراً أن "90% من المهمة أُنجزت في إيران".
وكان موقع "أكسيوس" قد أشار إلى ضغوط مارسها نتنياهو لاستئناف الضربات قبل الانتخابات الإسرائيلية، فيما نفى البيت الأبيض
مناقشة استئناف الحرب مع إيران.