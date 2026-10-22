هل أوقف البيت الأبيض هجوماً إسرائيلياً على إيران؟ نتنياهو يعلّق

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نفى بنيامين نتنياهو صحة تقرير إعلامي تحدث عن تدخّل الرئيس الأميركي لمنع من تنفيذ هجوم على ، واصفاً التقرير بأنه "منحاز".وجاء نفي نتنياهو رداً على تقارير تناولت وجود خلافات بين وتل أبيب بشأن توقيت عملية عسكرية محتملة ضد إيران، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن نتنياهو خطط لشن هجوم واسع على إيران في العاشر من تشرين الأول، يتضمن حملة جوية تستمر عدة أيام وتستهدف منشآت نووية وبنى تحتية، قبل أن يتدخل لوقف العملية.ونقلت القناة السابعة عن نتنياهو قوله إن ضرب المنشآت النووية وحده لا يكفي ما دام النظام قائماً، معتبراً أن "90% من المهمة أُنجزت في إيران".وكان موقع "أكسيوس" قد أشار إلى ضغوط مارسها نتنياهو لاستئناف الضربات قبل الانتخابات الإسرائيلية، فيما نفى مناقشة استئناف الحرب مع إيران.