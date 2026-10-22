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عربي-دولي

اشتباكات في ريف دمشق.. قتلى وجرحى في عملية ضد "داعش"

Lebanon 24
22-10-2026 | 07:04
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اشتباكات في ريف دمشق.. قتلى وجرحى في عملية ضد داعش
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سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوى الأمن الداخلي السورية، خلال عملية أمنية استهدفت خلية تابعة لتنظيم "داعش" في بلدة رنكوس بريف دمشق، وفق ما أفادت به مصادر أمنية سورية.
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ونقل "تلفزيون سوريا" عن المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن، من دون تحديد الحصيلة النهائية للخسائر حتى الآن.

وفي بيان رسمي، أعلنت قوى الأمن الداخلي تنفيذ عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة ضد خلية تابعة للتنظيم في بلدة رنكوس، تخللتها اشتباكات مسلحة بدأت فجر الخميس.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها منصات إخبارية محلية جانباً من الاشتباكات بين القوات الأمنية وأفراد الخلية.

وبحسب مصادر محلية، أسفرت العملية أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم، إضافة إلى توقيف عدد منهم.
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