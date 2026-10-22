اشتباكات في ريف دمشق.. قتلى وجرحى في عملية ضد "داعش"

Advertisement

سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ، خلال عملية أمنية استهدفت خلية تابعة لتنظيم "داعش" في بلدة رنكوس ، وفق ما أفادت به مصادر أمنية .ونقل " " عن المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن، من دون تحديد الحصيلة النهائية للخسائر حتى الآن.وفي بيان رسمي، أعلنت قوى الأمن الداخلي تنفيذ عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة ضد خلية تابعة للتنظيم في بلدة رنكوس، تخللتها اشتباكات مسلحة بدأت فجر الخميس.وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها منصات إخبارية محلية جانباً من الاشتباكات بين القوات الأمنية وأفراد الخلية.وبحسب مصادر محلية، أسفرت العملية أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم، إضافة إلى توقيف عدد منهم.