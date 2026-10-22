إرتفاع واردات الهند النفطية من الشرق الأوسط إلى 2.8 مليون برميل يوميّاً

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أظهرت بيانات تتبع السفن أن واردات النفطية من إرتفعت إلى نحو 2.8 مليون برميل يوميًّا في أيلول، وهو أعلى مستوى منذ شباط، بزيادة 32 في المئة عن آب، في حين خفضت مصافي التكرير مشترياتها من الروسي وسط منافسة شديدة مع .وسارعت مصافي التكرير إلى شراء الشحنات الفورية مع زيادة المنتجين والمتعاملين في الشرق الأوسط الشحنات عبر مضيق هرمز، ما خفف من قيود الإمدادات الناجمة عن حرب .وكانت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، زادت وارداتها من النفط الخام الروسي لتعويض انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط في بداية الحرب.وأظهرت البيانات أن نفط شكّل نحو 54 في المئة من إجمالي الواردات.في المقابل، انخفضت الواردات من النفط الروسي بنحو 14 في المئة على أساس شهري إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميًّا في أيلول، مع تراجع حصة الخام الروسي من مشتريات الهند النفطية إلى 33.5 في المئة من 46.6 في المئة، وفقا للبيانات. (ارم نيوز)