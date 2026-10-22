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إقتصاد

إرتفاع واردات الهند النفطية من الشرق الأوسط إلى 2.8 مليون برميل يوميّاً

Lebanon 24
22-10-2026 | 08:08
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إرتفاع واردات الهند النفطية من الشرق الأوسط إلى 2.8 مليون برميل يوميّاً
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أظهرت بيانات تتبع السفن أن واردات الهند النفطية من الشرق الأوسط إرتفعت إلى نحو 2.8 مليون برميل يوميًّا في أيلول، وهو أعلى مستوى منذ شباط، بزيادة 32 في المئة عن آب، في حين خفضت مصافي التكرير الهندية مشترياتها من النفط الروسي وسط منافسة شديدة مع الصين.
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وسارعت مصافي التكرير إلى شراء الشحنات الفورية مع زيادة المنتجين والمتعاملين في الشرق الأوسط الشحنات عبر مضيق هرمز، ما خفف من قيود الإمدادات الناجمة عن حرب إيران.

وكانت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، زادت وارداتها من النفط الخام الروسي لتعويض انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط في بداية الحرب.

وأظهرت البيانات أن نفط دول الخليج شكّل نحو 54 في المئة من إجمالي الواردات.

في المقابل، انخفضت الواردات من النفط الروسي بنحو 14 في المئة على أساس شهري إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميًّا في أيلول، مع تراجع حصة الخام الروسي من مشتريات الهند النفطية إلى 33.5 في المئة من 46.6 في المئة، وفقا للبيانات. (ارم نيوز)
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