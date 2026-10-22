زيلينسكي: روسيا قصفت كييف بـ 3 صواريخ عنقودية

اتهم الرئيس الأوكراني ، بتعمد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر والأضرار بين المدنيين، بعد إطلاق 3 صواريخ باليستية مزودة برؤوس حربية عنقودية على العاصمة خلال الليل.

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وقال ، في منشور على حسابه بمنصة إكس، الخميس، إن الصواريخ المستخدمة مصممة للانفجار في الجو مع اقترابها من أهدافها، بما يؤدي إلى انتشار الأضرار على مساحة يبلغ قطرها نحو 400 متر.



كما اعتبر الرئيس الأوكراني أن الهجوم لم يكن عرضياً، قائلاً إن اختيار السلاح والمنطقة المستهدفة كان متعمداً، ولم يكن هناك أي هدف عسكري قريب، حتى من الناحية النظرية، فيما ذكر أن "روسيا لم تغير أسلوبها في خوض هذه الحرب، ولم تتخذ أي خطوات تشير إلى رغبة حقيقية في إنهائها".