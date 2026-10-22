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عربي-دولي

زيلينسكي: روسيا قصفت كييف بـ 3 صواريخ عنقودية

Lebanon 24
22-10-2026 | 09:13
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زيلينسكي: روسيا قصفت كييف بـ 3 صواريخ عنقودية
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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتعمد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر والأضرار بين المدنيين، بعد إطلاق 3 صواريخ باليستية مزودة برؤوس حربية عنقودية على العاصمة كييف خلال الليل.
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وقال زيلينسكي، في منشور على حسابه بمنصة إكس، الخميس، إن الصواريخ المستخدمة مصممة للانفجار في الجو مع اقترابها من أهدافها، بما يؤدي إلى انتشار الأضرار على مساحة يبلغ قطرها نحو 400 متر.

كما اعتبر الرئيس الأوكراني أن الهجوم لم يكن عرضياً، قائلاً إن اختيار السلاح والمنطقة المستهدفة كان متعمداً، ولم يكن هناك أي هدف عسكري قريب، حتى من الناحية النظرية، فيما ذكر أن "روسيا لم تغير أسلوبها في خوض هذه الحرب، ولم تتخذ أي خطوات تشير إلى رغبة حقيقية في إنهائها".
 
هذا وأضاف زيلينسكي أن الهجمات الروسية تواصلت خلال اليوم، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في كييف ومدن أخرى، مشيراً إلى استهداف قطار ركاب في خاركيف، فضلاً عن هجمات طالت دنيبرو ومارهانيتس وميكولايف وخيرسون، ومناطق في مقاطعات كييف وجيتومير ودونيتسك وخاركيف وتشيرنيهيف وريفنه.

في حين أشار إلى موسكو استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، قائلاً إن أكثر من 170 ضربة استهدفت منشآت طاقة حيوية منذ 11 أكتوبر، رغم إسقاط القوات الأوكرانية أعداداً كبيرة من الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد" وبعض الصواريخ.

لذا دعا الرئيس الأوكراني شركاء بلاده إلى تسريع تسليم حزم المساعدات الدفاعية التي سبق إقرارها، معلناً أنه وجه وزارة الدفاع، بالتعاون مع القيادة العسكرية ووزارة الخارجية، إلى إطلاع الشركاء على تطورات الوضع الميداني والتهديدات التي تواجهها بلاده استناداً إلى المعلومات الاستخباراتية. (العربية) 
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