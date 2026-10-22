بعد 8 سنوات على إلغائها.. عقوبة الإعدام تعود إلى بوركينا فاسو

Advertisement

أقرّت الجمعية التشريعية الانتقالية في بالإجماع قانوناً جديداً يعيد العمل بعقوبة الإعدام، بعد ثماني سنوات على إلغائها عام 2018، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تشديد على الجرائم المرتبطة بالإرهاب والتجسس والخيانة.ووافق أعضاء الجمعية التشريعية الـ71 على القانون، الذي يشمل أيضاً جرائم قتل الأصول واستيراد مواد منتهية الصلاحية أو محظورة تتسبب بوفاة أشخاص.وأكدت أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية النظام العام، فيما اعتبر وزير العدل إيداسو بايالا أن العقوبات السابقة لم تكن كافية لردع الجماعات المسلحة والحد من عمليات التجنيد.ويأتي القرار في ظل أزمة أمنية تواجهها بوركينا فاسو منذ سنوات، نتيجة هجمات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي " " و"داعش"، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أعداد كبيرة من السكان.في المقابل، أثار إقرار القانون انتقادات حقوقية، إذ حذرت ومنظمة من مخاطر استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضين، مشككتين في قدرتها على معالجة أسباب العنف.وكانت بوركينا فاسو قد ألغت عقوبة الإعدام من عام 2018، فيما يعود آخر تنفيذ معروف لحكم إعدام قضائي في البلاد إلى عام 1988.