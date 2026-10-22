قسم وزراء الحكومة العراقية يثير موجة غضب.. ماذا حدث خلال المراسم؟

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أثار مقطع فيديو نشرته الحسابات الرسمية للحكومة جدلاً واسعاً على ، بعدما أظهر طريقة أداء عدد من المسؤولين "قسم الشرف" أمام رئيس الوزراء علي الزيدي، عقب استكمال التشكيلة الوزارية.وبدأ الجدل بعدما رصد ناشطون ما اعتبروه أخطاء بروتوكولية خلال مراسم أداء القسم على القرآن ، إذ ظهر لمجلس الوزراء حميد الغزي وهو يضع يده على ورقة بيضاء بجانب المصحف، بدلاً من وضعها عليه.كما أظهر المقطع نائب محمد تميم واضعاً إحدى يديه على القرآن والأخرى على ملف، فيما اكتفى لشؤون الطاقة محسن المندلاوي بالإشارة بإصبعه أثناء ترديد القسم.وأثارت هذه المشاهد انتقادات بين مستخدمي مواقع التواصل، اعتبر بعضهم أن المسؤولين لم يراعوا رمزية المناسبة، مطالبين بمزيد من الجدية والاحترام خلال أداء القسم.وكان الزيدي قد دعا الوزراء الجدد ونوابه إلى أداء "قسم الشرف" أمام ، متعهداً بالالتزام بالدستور والقانون، وحماية المال العام، وعدم استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز الولاءات الحزبية والطائفية والقومية والعشائرية، وتقديم المصلحة العامة على الاعتبارات الأخرى.وفي المقابل، رأى عدد من المعلقين أن الجدل بشأن طريقة أداء القسم لا ينبغي أن يحجب القضية الأساسية المتعلقة بأداء المسؤولين ومحاسبتهم، معتبرين أن حماية المال العام ومكافحة الفساد تتطلبان رقابة فعلية وإجراءات عملية، لا الاكتفاء بالتعهدات والمراسم الرسمية.