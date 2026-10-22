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عربي-دولي

صفقة كبيرة بين البنتاغون وشركة "لوكهيد مارتن"... إنتاج 850 طائرة "اف-35"

Lebanon 24
22-10-2026 | 12:00
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صفقة كبيرة بين البنتاغون وشركة لوكهيد مارتن... إنتاج 850 طائرة اف-35
صفقة كبيرة بين البنتاغون وشركة لوكهيد مارتن... إنتاج 850 طائرة اف-35 photos 0
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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ البنتاغون وشركة "لوكهيد مارتن" أعلنا اليوم عن إتّفاق مدته عشر سنوات، لإنتاج 850 طائرة حربية من طراز "إف-35".
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وما زال هذا "الاتفاق الإطاري" الذي ذكر البنتاغون أنه سيسهم في "تحديث وتوسيع" برنامج "إف-35 لايتنينغ 2 جوينت سترايك فايتر"، يتطلب موافقة الكونغرس وتوفير التمويل اللازم.

وطائرة "إف-35"، وهي مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها، واحدة من أكثر الطائرات العسكرية تطورا في العالم.
 
وبحسب "لوكهيد مارتن"، هناك أكثر من 1375 مقاتلة من هذا الطراز منتشرة في مواقع مختلفة حول العالم.

وأشارت "لوكهيد مارتن" إلى أن الصفقة، إذا تمت الموافقة عليها، ستُوفّر لواشنطن برنامجا "يمكن توقع تكاليفه وميسور الكلفة ومرنا" لمقاتلاتها، لافتة إلى وفورات متوقعة بمليارات الدولارات بفضل "التسعير الطويل الأمد والحسوم الممنوحة على أساس حجم الطلبيات في هذا القطاع". 

في المقابل، ستموّل الشركة مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار لدعم طائرات "إف-35"، مقابل التزام من البنتاغون يمتدّ لعشر سنوات، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية.

وقال مايكل دافي المسؤول عن عمليات الاستحواذ في البنتاغون، بحسب بيان صادر عن الوزارة: "لقد غيّرنا بشكل جذري الطريقة التي نرسّخ بها القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية، بما يتيح إنتاجا سريعا وعلى نطاق واسع".

وأضاف: "من خلال مواءمة الحوافز المالية مع الأداء الفعلي، نضمن تزويد مقاتلينا القدرات الفتاكة التي يحتاجون إليها لخوض المعارك وتحقيق النصر".

وتعهدت شركة "لوكهيد مارتن" بإنتاج الطائرات الحربية بمعدل 156 طائرة سنوياً. (ارم نيوز)
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