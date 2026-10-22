ترامب: النظام الإيراني شرير حقاً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، إن إيران
تسعى إلى رفع أسعار النفط
قبل انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أنها تختلق حوادث استهداف وألغاماً بحرية، على حد قوله، رغم أن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز
تفوق مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الصراع.
واتهم ترامب
، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، طهران
بمواصلة "قتل" المتظاهرين وكل من يعترض طريقها، واصفاً النظام الإيراني
بأنه "شرير"، ومعرباً عن استغرابه مما وصفه بتجاهل العالم والحزب الديمقراطي
الأميركي سقوط 75 ألف متظاهر خلال أقل من 7 أشهر.
وجدد ترامب تأكيده أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.