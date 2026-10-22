ترامب: النظام الإيراني شرير حقاً

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قال الرئيس الأميركي ، إن تسعى إلى رفع أسعار قبل انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أنها تختلق حوادث استهداف وألغاماً بحرية، على حد قوله، رغم أن كميات النفط التي تمر عبر تفوق مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الصراع.واتهم ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، بمواصلة "قتل" المتظاهرين وكل من يعترض طريقها، واصفاً النظام بأنه "شرير"، ومعرباً عن استغرابه مما وصفه بتجاهل العالم والحزب الأميركي سقوط 75 ألف متظاهر خلال أقل من 7 أشهر.وجدد ترامب تأكيده أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.