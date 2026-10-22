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عربي-دولي

الأوضاع في المنطقة بين وزيري خارجية مصر والإمارات

Lebanon 24
22-10-2026 | 11:59
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الأوضاع في المنطقة بين وزيري خارجية مصر والإمارات
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أفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير بدر عبد العاطي، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد العلاقات الثنائية والمستجدات الأخيرة بالمنطقة.
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وأضافت الخارجية المصرية، في بيان، أنه الاتصال تناول عدداً من المحاور من بينها مناقشة استمرار دفع ودعم آليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من التطورات الإقليمية الهامة، حيث أكد عبد العاطي أهمية تكثيف التحركات والجهود للحيلولة دون تفاقم الوضع أو زيادة حدة التوترات بالمنطقة، والعمل على احتواء أي تصعيد، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة ويصون مقدرات شعوبها، وفق بيان الوزارة.

كما اتفق الوزيران على استمرار التنسيق بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
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