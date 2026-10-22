حماس تعيد ترميم الأنفاق وتكدّس السلاح... تقرير يكشف

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أطلع مسؤولون في الجيش نظرائهم على معلومات استخباراتية تزعم أن حركة " " لا تعتزم نزع سلاحها، وتعمل على تعزيز قواتها في استعداداً لاحتمال تجدد "الحرب الشاملة" مع ، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" .وذكرت الصحيفة أن المعلومات، التي عُرضت على خلال الأيام الماضية واطلعت عليها القيادة السياسية أيضاً، زعمت أن "حماس" لا تعتزم التعاون مع أي جهة دولية بشأن نزع سلاحها، وأن "نزع السلاح لن يكون ممكناً إلا بالقوة العسكرية".وذكرت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يزعم أن "حماس" أعادت تأهيل شبكة الأنفاق وعززت ترسانتها من الأسلحة في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها داخل القطاع. كما يزعم الجيش الإسرائيلي أن عدد عناصر الحركة يتراوح بين 30 ألفاً و40 ألفاً، وهو مستوى مقارب لتقديرات ما قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.وأضافت الصحيفة أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خلصت إلى أن "حماس" تمكنت من إعادة فرض حكمها على قطاع غزة، وأنها لا تواجه تحدياً جدياً لسيطرتها داخل القطاع"