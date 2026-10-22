تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الأمن المصري يكشف ملابسات إشعال شخص النيران داخل كنيسة في الجيزة

Lebanon 24
22-10-2026 | 13:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأمن المصري يكشف ملابسات إشعال شخص النيران داخل كنيسة في الجيزة
الأمن المصري يكشف ملابسات إشعال شخص النيران داخل كنيسة في الجيزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات واقعة إشعال شخص النيران في عدد من الستائر داخل كنيسة السيدة العذراء بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وتمكنت من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان صدر الخميس، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بدخول شخص إلى الكنيسة وإحداث تلفيات وإشعال النيران جزئيًا في بعض محتوياتها.

وبالانتقال إلى المكان، عثرت القوات على آثار احتراق في 3 ستائر وسجادة أرضية داخل قاعة في الطابق الأول، كما ضبطت الشخص جالسًا على أحد المقاعد بعدما خلع ملابسه من الجزء العلوي، وكان يهذي بكلمات غير مفهومة.

وأظهرت مراجعة كاميرات المراقبة دخوله إلى الكنيسة حاملًا زجاجة مياه بلاستيكية تحتوي على مادة بيضاء، من دون أن يستوقفه أفراد الأمن الإداري عند البوابة.

وبحسب التحريات، يعاني الشخص من اضطرابات نفسية مرتبطة بإدمانه مخدر الآيس، وسبق إيداعه في إحدى المصحات النفسية.

وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: نتواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث الذي قتل فيه مصريان في الخرطوم
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق داخل كنيسة في مصر... وتوقيف أحد المتّهمين
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليو صلاح"... النجم المصري يشعل تركيا
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ايران توضح ملابسات استقالة وزير النفط
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

وزارة الداخلية

النيابة

المصرية

العذراء

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-10-22
Lebanon24
16:33 | 2026-10-22
Lebanon24
16:24 | 2026-10-22
Lebanon24
16:08 | 2026-10-22
Lebanon24
16:04 | 2026-10-22
Lebanon24
16:00 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24