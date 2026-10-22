الأمن المصري يكشف ملابسات إشعال شخص النيران داخل كنيسة في الجيزة

كشفت ملابسات واقعة إشعال شخص النيران في عدد من الستائر داخل السيدة بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وتمكنت من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأوضحت المصرية، في بيان صدر الخميس، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بدخول شخص إلى الكنيسة وإحداث تلفيات وإشعال النيران جزئيًا في بعض محتوياتها.

وبالانتقال إلى المكان، عثرت القوات على آثار احتراق في 3 ستائر وسجادة أرضية داخل قاعة في الطابق الأول، كما ضبطت الشخص جالسًا على أحد المقاعد بعدما خلع ملابسه من الجزء العلوي، وكان يهذي بكلمات غير مفهومة.

وأظهرت مراجعة كاميرات المراقبة دخوله إلى الكنيسة حاملًا زجاجة مياه بلاستيكية تحتوي على مادة بيضاء، من دون أن يستوقفه أفراد الأمن الإداري عند البوابة.

وبحسب التحريات، يعاني الشخص من اضطرابات نفسية مرتبطة بإدمانه مخدر الآيس، وسبق إيداعه في إحدى المصحات النفسية.

وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت التحقيق في الواقعة.