أوكرانيا تأمر بإجلاء العائلات والأطفال من كراماتورسك وسلوفيانسك

أمرت السلطات ، الخميس، بإجلاء العائلات التي لديها أطفال من جميع بلدات كراماتورسك وسلوفيانسك، آخر مدينتين رئيسيتين لا تزالان تحت سيطرة في منطقة ، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وتُعدّ المدينتان آخر معقلين رئيسيين للجيش الأوكراني في شرقي البلاد، التي تسعى إلى السيطرة عليها بالكامل، فيما تواصل القوات الروسية التقدم نحوهما منذ أشهر.

وقال رئيس في دونيتسك، فاديم فيلاشكين، عبر ، إن قرار الإجلاء الإلزامي شمل جميع بلدات المنطقتين، محذراً من تدهور الوضع الأمني واستمرار القصف الروسي اليومي، ومعتبراً أن بقاء الأطفال في المنطقة يشكّل خطراً غير مبرر.