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عربي-دولي

أوكرانيا تأمر بإجلاء العائلات والأطفال من كراماتورسك وسلوفيانسك

Lebanon 24
22-10-2026 | 13:50
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أوكرانيا تأمر بإجلاء العائلات والأطفال من كراماتورسك وسلوفيانسك
أوكرانيا تأمر بإجلاء العائلات والأطفال من كراماتورسك وسلوفيانسك photos 0
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أمرت السلطات الأوكرانية، الخميس، بإجلاء العائلات التي لديها أطفال من جميع بلدات كراماتورسك وسلوفيانسك، آخر مدينتين رئيسيتين لا تزالان تحت سيطرة كييف في منطقة دونباس، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وتُعدّ المدينتان آخر معقلين رئيسيين للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، التي تسعى موسكو إلى السيطرة عليها بالكامل، فيما تواصل القوات الروسية التقدم نحوهما منذ أشهر.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في دونيتسك، فاديم فيلاشكين، عبر تلغرام، إن قرار الإجلاء الإلزامي شمل جميع بلدات المنطقتين، محذراً من تدهور الوضع الأمني واستمرار القصف الروسي اليومي، ومعتبراً أن بقاء الأطفال في المنطقة يشكّل خطراً غير مبرر.

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