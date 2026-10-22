تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"أجهزتكم معطلة ونتتبعكم".. لصوص متجر أبل فرنسا في ورطة

Lebanon 24
22-10-2026 | 14:20
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أجهزتكم معطلة ونتتبعكم.. لصوص متجر أبل فرنسا في ورطة
أجهزتكم معطلة ونتتبعكم.. لصوص متجر أبل فرنسا في ورطة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فوجئ لصوص اقتحموا متجر "أبل" في مدينة ليل شمالي فرنسا خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، بظهور رسائل تحذيرية على هواتف "آيفون" المسروقة، تفيد بتعطيل الأجهزة وتتبع مواقعها.
Advertisement
فقد أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، في أعقاب نهب المتجر يوم 17 تشرين الأول، أحد اللصوص وهو يعرض رسالة أمنية ظهرت على شاشة هاتف مسروق، جاء فيها: "يرجى إعادة الجهاز إلى متجر أبل في ليل. تم تعطيل هذا الجهاز ويجري تتبعه. وسيتم إخطار السلطات المحلية".
هذا وتتيح هذه الآلية لشركة "أبل" تعطيل بعض الأجهزة المخصصة للعرض داخل متاجرها عند اكتشاف سرقتها، مع إمكانية تتبعها، وهو ما أثار موجة من التفاعل على مواقع التواصل عن الأشخاص الذين استولوا على الهواتف خلال أعمال الشغب. وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس"، "اقتحم محتجون متجر أبل في ليل بفرنسا أمس، إنها أغبى خطوة على الإطلاق".

كما أضاف مستخدم آخر: "يسرقون هواتف آيفون سيجري حظرها بعد دقيقتين، يا لهم من حمقى"، فيما كتب ثالث: "سيجري حظر هذه المنتجات وتحديد مواقعها".
مواضيع ذات صلة
لماذا قرر رئيس متجر تطبيقات أبل التنحي؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 2000 متجر تضرّر.. ماذا جرى في شوارع فرنسا؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل حماية "أبل" وحدها كافية لتأمين جهازك؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون من فرنسا: الجيش وقوى الأمن يشكلان مع الأجهزة الامنية الأخرى الضمانة الوحيدة لحماية الوطن
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24

متجر أبل

جون م

كاني

دمين

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-10-22
Lebanon24
16:33 | 2026-10-22
Lebanon24
16:24 | 2026-10-22
Lebanon24
16:08 | 2026-10-22
Lebanon24
16:04 | 2026-10-22
Lebanon24
16:00 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24