"أجهزتكم معطلة ونتتبعكم".. لصوص متجر أبل فرنسا في ورطة

فوجئ لصوص اقتحموا متجر "أبل" في مدينة ليل شمالي خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، بظهور رسائل تحذيرية على هواتف "آيفون" المسروقة، تفيد بتعطيل الأجهزة وتتبع مواقعها.

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فقد أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، في أعقاب نهب المتجر يوم 17 تشرين الأول، أحد اللصوص وهو يعرض رسالة أمنية ظهرت على شاشة هاتف مسروق، جاء فيها: "يرجى إعادة الجهاز إلى في ليل. تم تعطيل هذا الجهاز ويجري تتبعه. وسيتم إخطار السلطات المحلية".

هذا وتتيح هذه الآلية لشركة "أبل" تعطيل بعض الأجهزة المخصصة للعرض داخل متاجرها عند اكتشاف سرقتها، مع إمكانية تتبعها، وهو ما أثار موجة من التفاعل على مواقع التواصل عن الأشخاص الذين استولوا على الهواتف خلال أعمال الشغب. وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس"، "اقتحم محتجون متجر أبل في ليل بفرنسا أمس، إنها أغبى خطوة على الإطلاق".



كما أضاف مستخدم آخر: "يسرقون هواتف آيفون سيجري حظرها بعد دقيقتين، يا لهم من حمقى"، فيما كتب ثالث: "سيجري حظر هذه المنتجات وتحديد مواقعها".