عبدالله بن زايد ونظيره القبرصي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الشرق الأوسط

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بحث وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، أن الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وأكدا أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.