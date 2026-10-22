عبدالله بن زايد ونظيره القبرصي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الشرق الأوسط

بحث ، الشيخ عبدالله بن ، مع نظيره كونستانتينوس كومبوس، سبل تعزيز التعاون ، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

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وذكرت "وام"، اليوم الخميس، أن الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في ، وأكدا أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.