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عربي-دولي

مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"القاعدة" في اليمن

Lebanon 24
22-10-2026 | 14:51
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مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـالقاعدة في اليمن
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أعلن محافظ شبوة اليمنية عوض بن الوزير، اليوم الخميس، مقتل جنديين وإصابة آخرين في هجوم نفذه تنظيم "القاعدة" بمنطقة خورة في مديرية مرخة السفلى.

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واعتبر بن الوزير، في بيان، أن الاعتداءات المتكررة التي تشهدها المحافظة، والمنسوبة إلى الحوثيين وتنظيم "القاعدة" وعناصر متعاونة معهما، تستهدف أمن شبوة واستقرارها، وتسعى إلى تقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن.

وأكد أن هذه الهجمات لن تثني السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية عن مواصلة مهامها، مشددًا على استمرار الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات الإرهابية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

وشدد المحافظ على أن حماية أمن شبوة وسلامة سكانها مسؤولية لا تهاون فيها، مشيدًا بتضحيات القوات الأمنية والعسكرية، وداعيًا إلى تعزيز اليقظة والجاهزية لمواجهة التهديدات.

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