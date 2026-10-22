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عربي-دولي

بوتين: لا نستعد لحرب مع أوروبا

Lebanon 24
22-10-2026 | 15:22
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن الأراضي التي تسيطر عليها قوات بلاده في شرق أوكرانيا تعد، من وجهة نظره، أراضي روسية تاريخياً، مجدداً في الوقت نفسه تأكيده أن موسكو لا تستعد لخوض حرب ضد أوروبا.
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ونقلت وكالة رويترز عن بوتين قوله إن شرق أوكرانيا "أرض روسية تاريخياً"، في تصريحات تعكس تمسك موسكو بموقفها من المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها قواتها.

وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده لا تستعد لأي حرب مع الدول الأوروبية، نافياً وجود خطط روسية لخوض مواجهة عسكرية معها.
وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أوضح بوتين أن المفاوضات الثلاثية المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستتناول ضمان أمن روسيا وأوكرانيا.

وتأتي تصريحات بوتين بعد موافقته، من حيث المبدأ، على استئناف المفاوضات الثلاثية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، عقب محادثات أجراها الأربعاء في سان بطرسبرغ مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، من المنتظر أن تبدأ المحادثات بعد 10 نوفمبر المقبل، دون تحديد موعد نهائي لانعقادها.

وكان ويتكوف قد تحدث عن زخم جديد في مساعي السلام، عقب اجتماعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في النرويج.

غير أن الخلافات بين موسكو وكييف لا تزال عميقة بشأن شروط إنهاء الحرب، رغم جولات سابقة من المحادثات الفنية التي عُقدت في الإمارات وسويسرا، ولم تحقق تقدماً ملموساً باستثناء عمليات تبادل أسرى.
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