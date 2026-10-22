بوتين: لا نستعد لحرب مع أوروبا

أكد ، الخميس، أن الأراضي التي تسيطر عليها قوات بلاده في شرق تعد، من وجهة نظره، أراضي روسية تاريخياً، مجدداً في الوقت نفسه تأكيده أن لا تستعد لخوض حرب ضد .ونقلت وكالة رويترز عن بوتين قوله إن شرق أوكرانيا "أرض روسية تاريخياً"، في تصريحات تعكس تمسك موسكو بموقفها من المناطق التي تسيطر عليها قواتها.وأضاف أن بلاده لا تستعد لأي حرب مع الدول الأوروبية، نافياً وجود خطط روسية لخوض مواجهة عسكرية معها.

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أوضح بوتين أن المفاوضات الثلاثية المرتقبة بين وأوكرانيا والولايات المتحدة ستتناول ضمان أمن روسيا وأوكرانيا.وتأتي تصريحات بوتين بعد موافقته، من حيث المبدأ، على استئناف المفاوضات الثلاثية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، عقب محادثات أجراها الأربعاء في سان بطرسبرغ مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.وبحسب وكالة أسوشيتد برس، من المنتظر أن تبدأ المحادثات بعد 10 نوفمبر المقبل، دون تحديد موعد نهائي لانعقادها.وكان ويتكوف قد تحدث عن زخم جديد في مساعي السلام، عقب اجتماعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في النرويج.غير أن الخلافات بين موسكو وكييف لا تزال عميقة بشأن شروط إنهاء الحرب، رغم جولات سابقة من المحادثات الفنية التي عُقدت في الإمارات وسويسرا، ولم تحقق تقدماً ملموساً باستثناء عمليات تبادل أسرى.