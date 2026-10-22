زيلينسكي: خلافاتي مع ترامب ليست شخصية

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم وجود خلاف شخصي بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محذّراً من أن أي تقارب بين واشنطن وموسكو من شأنه تعزيز نفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية من العاصمة كييف، أن الخلافات مع ترامب ترتبط بالسياسات المتّبعة تجاه روسيا، ولا سيما ملف العقوبات المفروضة عليها، وليست خلافات شخصية.
وتأتي هذه التصريحات وسط مخاوف أوكرانية من احتمال تغيّر الموقف الأميركي حيال الحرب، على وقع التحركات الأخيرة لترامب، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.
وكان زيلينسكي قد وجّه انتقادات علنية إلى ترامب، معتبراً أنه "يقف في الجانب الخطأ من التاريخ"، عقب إعلان الرئيس الأميركي اتفاقاً لشراء الوقود الروسي، في خطوة رأى أنها قد تُضعف الجهود الدولية الرامية إلى عزل موسكو.