زيلينسكي: خلافاتي مع ترامب ليست شخصية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم وجود خلاف شخصي بينه وبين الرئيس الأميركي ، محذّراً من أن أي تقارب بين وموسكو من شأنه تعزيز نفوذ .

Advertisement

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة " إن" الأميركية من العاصمة كييف، أن الخلافات مع ترتبط بالسياسات المتّبعة تجاه ، ولا سيما ملف المفروضة عليها، وليست خلافات شخصية.

وتأتي هذه التصريحات وسط مخاوف أوكرانية من احتمال تغيّر الموقف الأميركي حيال الحرب، على وقع التحركات الأخيرة لترامب، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وكان زيلينسكي قد وجّه انتقادات علنية إلى ترامب، معتبراً أنه "يقف في الجانب الخطأ من التاريخ"، عقب إعلان الرئيس الأميركي اتفاقاً لشراء الوقود الروسي، في خطوة رأى أنها قد تُضعف الجهود الدولية الرامية إلى عزل .