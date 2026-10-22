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عربي-دولي

مصر تكشف موقفها تجاه أزمة اليمن.. هذا ما قاله وزير الخارجية

Lebanon 24
22-10-2026 | 16:24
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مصر تكشف موقفها تجاه أزمة اليمن.. هذا ما قاله وزير الخارجية
مصر تكشف موقفها تجاه أزمة اليمن.. هذا ما قاله وزير الخارجية photos 0
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قال وزير الخارجية المصري ⁠بدر عبد العاطي إن القاهرة تدعو إلى "استجلاء كافة الفرص" للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الصراع في اليمن، وذلك قبيل تصويت البرلمان الأسبوع المقبل على تفويض الجيش المصري لدعم السعودية في مواجهة جماعة الحوثي.
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وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي، الخميس، إن مصر شددت على ضرورة "استجلاء كافة الفرص ‌بإمكانية التوصل إلى حلول سياسية، تضمن انسحابا كاملا للحوثيين من الأراضي ‌التي سيطروا عليها خلال تقدمهم في ⁠سبتمبر قرب مضيق باب المندب".

وأضاف وزير الخارجية المصري إن ذلك "سيمكّن التحرك في المسار السياسي الذي دائما ما نؤكد عليه، جنبا إلى جنب إلى دعم المسار الدفاعي بالنسبة للمملكة".

واحتدمت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الحكومية اليمنية، منذ فاقم تقدم الجماعة نحو مضيق باب المندب الضغوط على إمدادات ⁠النفط العالمية.
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