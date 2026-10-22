مصر تكشف موقفها تجاه أزمة اليمن.. هذا ما قاله وزير الخارجية

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قال المصري ⁠بدر عبد العاطي إن تدعو إلى "استجلاء كافة الفرص" للتوصل إلى حل لإنهاء الصراع في اليمن، وذلك قبيل تصويت الأسبوع المقبل على تفويض الجيش المصري لدعم في مواجهة جماعة .وقال عبد العاطي في ، الخميس، إن مصر شددت على ضرورة "استجلاء كافة الفرص ‌بإمكانية التوصل إلى حلول سياسية، تضمن انسحابا كاملا للحوثيين من الأراضي ‌التي سيطروا عليها خلال تقدمهم في ⁠سبتمبر قرب مضيق باب المندب".وأضاف وزير الخارجية المصري إن ذلك "سيمكّن التحرك في المسار السياسي الذي دائما ما نؤكد عليه، جنبا إلى جنب إلى دعم المسار الدفاعي بالنسبة للمملكة".واحتدمت المعارك بين الحوثيين المدعومين من ، والقوات الحكومية ، منذ فاقم تقدم الجماعة نحو مضيق باب المندب الضغوط على إمدادات ⁠النفط العالمية.